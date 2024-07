Lotto, 32mila euro con 10euro: bastano tre numeri

Lotto, 32mila euro con 10 euro: bastano solamente tre numeri per riuscire nel colpo grosso che entra nella Top10 di giornata

Siamo qui, ancora una volta, a parlarvi di vincite spettacolari con il gioco del Lotto. Sì, perché quello è successo in uno degli ultimi concorsi, con diverse vincite entrate di diritto nella Top10, succede raramente. E questa volta la Dea Bendata ha deciso di andare lì, al solito posto, quello che l’anno scorso è stato il più baciato da un altro concorso. E in questo caso parliamo di Gratta e Vinci.

Non ci siete arrivati? Vabbè, ve lo diciamo noi: in uno degli ultimi concorsi in questione a sorridere è stata la Lombardia. Protagonista assoluta di Lotto e non solo, perché anche il 10eLotto, così come ci viene raccontato da Agimeg.it, ha distribuito un bel po’ di soldini e di sorrisi. Ma andiamo quindi a vedere nel dettaglio quello che è successo.

Lotto, ecco tutte le vincite

Il colpo grosso è stato centrato a Milano. Un terno secco sulla ruota di Genova che ha regalato la bellezza di 32.250euro. La somma investita è stata di soli dieci euro in questo caso. Che grande giocata, questa. A Offlaga invece, comune in provincia di Brescia, con un ambo sulla ruota di Bari sono stati vinti 7.500euro.

Enormi vincite, quindi, ma non è finita qui. Come detto di mezzo c’è anche il 10eLotto, l’altro gioco che continua giornalmente in questo caso (la modalità frequente permette di avere un’estrazione ogni cinque minuti) a regalare delle vincite importanti. No, non arriviamo ai 32mila euro di prima – ma altre volte questa somma è stata sfiorata – ma ci sono diversi comuni che sono stati baciati dalla fortuna con vincite identiche di 5mila euro. E sì, sono soldi importanti anche questi. Parliamo di Milano, Olgiate Comasco (Como) e Vellezzo Bellini (Pavia). Tutti insieme appassionatamente verso la gloria.