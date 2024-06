Lotto, lo hanno scoperto tutti: 50mila euro puntandone solo 5

Lotto, lo hanno scoperto tutti. E il motivo ce lo spieghiamo sotto. Ha vinto 50mila euro puntandone solamente cinque. Cos’è successo

Sicuramente il bello del gioco del Lotto, che continua a regalare somme straordinarie in giro per l’Italia, è quello di vincere. O l’attesa dell’estrazione, per meglio dire, perché non sempre, anzi quasi raramente si riescono a centrare colpi così importante. Ma l’attesa, dalla giocata all’ufficialità dei numeri usciti, ti fa sognare, a pensare a quello che potresti fare qualora uscisse il terno giocato o addirittura la quaterna in alcuni casi. Il brivido, sta tutto lì.

Poi c’è da dire, e noi ne siamo testimoni visto che ne parliamo tutti i giorni, che c’è realmente chi riesce a cambiare la propria vita con una giocata minima di cinque euro. Che poi è quello che è successo ad un fortunato scommettitore – nell’articolo della notizia riportato da Agimeg.it – in Veneto, precisamente a Caldogno. Ma andiamo a leggere insieme e nel dettaglio quello che è riuscito a fare.

Lotto, ecco la giocata vincente

Caldogno è un comune di 11mila abitanti in provincia di Vicenza. Ecco perché lo sanno già tutti, ovviamente, chi è riuscito nell’impresa. Nei paesini così piccoli ci si conosce tutti, magari sfugge qualche nome, magari qualche cognome, ma in generale i visi che girano sono gli stessi. E tutti sanno tutto di tutti. Anche in questo caso pensiamo possa essere in questo modo, e non è una buona notizia per chi ha vinto 50.596euro con una quaterna clamorosa centrata sulla ruota di Venezia.

Quattro numeri centrati e una misera scommessa di soli cinque euro moltiplicati per infinite volte. Questo il senso di una giocata da brividi. Non si conoscono i numeri centrati, però basterebbe andare a spulciare le ultime estrazioni per capire di quali parliamo. Rimane la vincita davvero importante, l’ennesima con il gioco del Lotto che ci ha tolto tutti gli aggettivi e che non smette letteralmente mai di stupire.