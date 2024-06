Alisha Lehmann, Douglas Luiz e quel triangolo amoroso con Ramona

Alisha Lehmann e Douglas Luiz, la svolta inaspettata confonde il popolo dei social: chi è Ramona e cosa c’entra con loro?

Sono talmente uniti che neanche le sirene del calciomercato sono state in grado di separarli. Un comune futuro in bianconero li attende, stando alle indiscrezioni sempre più insistente, secondo le quali sia lui, sia lei, sarebbero già pronti a fare i bagagli e a trasferirsi ai piedi della Mole. Manca solo che ad ufficializzarlo siano i diretti interessati, ma pare si tratti, ormai, di una mera formalità.

Douglas Luiz ha ceduto alle lusinghe della Vecchia Signora, alle quali aveva invece resistito in precedenza, e anche la sua bella, la calciatrice Alisha Lehmann, sarebbe già “promessa” alla Juventus Women. Entrambi hanno giocato finora all’Aston Villa ma non se la sono sentiti, evidentemente, di prendere due direzioni diverse, ora che il loro amore procede a gonfie vele. Non è sempre stato così, però. La loro relazione è anzi stata piuttosto travagliata, come certamente ricorderanno i bene informati.

C’è stato un tempo, infatti, in cui non erano una coppia, ma un trio. In mezzo a Douglas Luiz e ad Alisha c’era un terzo incomodo. Anzi, una terza incomoda. E non stava con il giocatore brasiliano classe ’98, ma con la stella della squadra femminile dell’Aston Villa. Se non avete mai sentito questa storia, mettetevi comodi: vi piacerà.

Alisha Lehmann, c’è qualcosa che forse non sai: chi è Ramona

Prima ancora di approdare a Birmingham, la Lehmann, oggi calciatrice di successo e anche influencer da milioni di follower, stava con una ragazza che era, a quel tempo, sua compagna di squadra nella Nazionale svizzera.

Il suo nome è Ramona Bachmann, adesso ha 33 anni e gioca come attaccante nel Paris Saint-Germain. La liaison tra lei ed Alisha tenne il pubblico incollato agli screen degli smartphone per tanto tempo e tanto se ne parlò nel momento in cui le due ragazze decisero di separarsi e di prendere due strade diverse.

Ecco perché aveva destato tanto scalpore il fatto che Alisha si fosse legata, poi, a Douglas Luiz, innamorato di lei al punto tale da avere rifiutato, in passato, diverse proposte, pur di rimanere in Inghilterra con la sua bella. E adesso è tempo, forse, che la Lehmann ricambi con la stessa moneta e che segua il cuore, proprio come il suo fidanzato ha fatto pur di non allontanarsi dall’orbita della bionda mozzafiato che gli ha fatto perdere la testa.