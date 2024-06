Perù-Canada, Coppa America: streaming, probabili formazioni, pronostici

Perù-Canada è una partita valida per la seconda giornata della fase a gironi della Coppa America e si gioca mercoledì alle 00:00 (ora italiana): statistiche, probabili formazioni, pronostici.

Il Canada ha sorpreso tutti nella gara inaugurale della Copa America ’24 contro l’Argentina riuscendo a tenere testa ai campioni del mondo in carica almeno nella prima frazione di gioco. Nella ripresa, poi, l’Albiceleste ha alzato ulteriormente il baricentro, trovando il gol dell’1-0 quasi immediatamente con l’attaccante del Manchester City Julian Alvarez. Ci ha provato anche Messi ma l’otto volte Pallone d’oro ha fallito due buone occasioni per chiudere la partita. Un compito che è poi spettato all’interista Lautaro Martinez nel finale (2-0).

Per i nordamericani, quella offerta ad Atlanta, resta in ogni caso una prestazione che fa ben sperare in vista delle prossime gare, decisive per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. L’ex allenatore di Lipsia e Leeds Jesse Marsch, arruolato solamente due mesi fa, ha permesso al Canada di trovare una certa compattezza difensiva ma sono i gol che, al momento, scarseggiano. David e compagni, infatti, non ne hanno segnato neppure uno nelle ultime 3 partite, le due amichevoli con Olanda (4-0) e Francia (0-0) e quella con l’Argentina. La prova del nove sarà il match di Kansas City con il Perù, che all’esordio ha pareggiato 0-0 con il Cile. Un incontro francamente dimenticabile dal punto di vista dello spettacolo offerto, con gli uomini guidati dall’uruguagio Jorge Fossati bravi a rendere inoffensivi i cileni (un solo tiro in porta). La Bicolor invece di occasioni per passare in vantaggio ne ha avute eccome, anche con lo stesso Lapadula. Fossati contro il Canada dovrà ad ogni modo fare in meno dell’esterno del Boca Juniors Advincula, finito k.o. per infortunio.

Come vedere Perù-Canada in streaming

La sfida tra Perù e Canada è in programma mercoledì alle 00:00 al Children’s Mercy Park di Kansas City e sarà possibile seguirla in streaming sul sito mola.tv. Il servizio on-demand è riuscito ad accaparrarsi tutte le partite del massima competizione calcistica continentale. Per vedere i contenuti alla piattaforma è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile di 3,99 euro.

Il pronostico

Visti i recenti numeri offensivi delle due selezioni, quella di Kansas City non dovrebbe essere una gara ricca di gol. Il Perù, che si è aggiudicato l’unico precedente (in amichevole nel 2010), riuscirà con ogni probabilità ad evitare la sconfitta ma il Canada, anche contro l’Argentina, ha dimostrato di non essere un avversario “morbido”: un pareggio, insomma, non sarebbe una sorpresa.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato a 3.10 su Goldbet e Lottomatica e a 3.15 su Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ SNAI – Fino a 30 euro di bonus PIÙ INFO

– Fino a 30 euro di bonus LOTTOMATICA Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

Le probabili formazioni di Perù-Canada

PERÙ (3-5-2): Gallese; Araujo, Zambrano, Callens; Polo, Pena, Cartagena, Quispe, Lopez; Lapadula, Flores.

CANADA (4-4-2): Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Davies; Buchanan, Kone, Eustaquio, Millar; David, Larin.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1