Cile-Argentina, Coppa America: streaming, probabili formazioni, pronostici

Cile-Argentina è una partita valida per la seconda giornata della fase a gironi della Coppa America e si gioca mercoledì alle 03:00 (ora italiana): statistiche, probabili formazioni, pronostici.

L’Argentina per blindare primo e posto e qualificazione, il Cile per continuare a muovere la classifica dopo lo 0-0 con il Perù all’esordio. I campioni del mondo e del Sudamerica in carica non hanno deluso le aspettative nel primo match, nonché gara inaugurale della manifestazione, regolando 2-0 un superbo e volitivo Canada.

I gol, Messi e compagni, li hanno realizzati tutti nella ripresa: a sbloccare il match c’ha pensato Julian Alvarez, poi nel finale l’interista Lautaro Martinez ha reso il risultato più rotondo. All’asciutto l’otto volte Pallone d’oro, che ad ogni modo ha avuto due ghiotte occasioni per finire nel tabellino dei marcatori. Ha retto pure la difesa: si è trattato del terzo clean sheet nelle ultime cinque partite disputate dalla selezione guidata da Lionel Scaloni, che dalla sconfitta con l’Arabia Saudita nel Mondiale qatariota (novembre 2022) ha incassato un solo k.o. Era lecito aspettarsi qualcosa di più invece dal Cile, che contro il Perù è riuscito a tirare a malapena una volta in porta. Non una buona prestazione, nel complesso, per la Roja di Ricardo Gareca, che si affida ancora alla “vecchia guardia”, formata dai vari Sanchez, Bravo, Isla e Vargas.

Questo sarà il 29esimo confronto tra le due rappresentative nella Copa America, con un bilancio che sorride quasi esclusivamente all’Argentina (21 vittorie, 8 pareggi e nessun successo dei cileni, che però l’hanno spuntata ai rigori nel 2015 e nel 2016, in entrambe le occasioni aggiudicandosi la finalissima). Otto anni fa, proprio nell’avveniristico impianto del New Jersey – il MetLife di East Rutherford – il Cile ebbe la meglio sull’Albiceleste dal dischetto. Sette protagonisti di quella partita ancora oggi fanno parte della rosa delle due selezioni (Bravo, Isla, Sanchez, Vargas, Di Maria, Messi e Otamendi).

Il pronostico

L’Argentina non è stata impeccabile contro il Canada – dietro, per esempio, ha corso qualche rischio di troppo – ma nulla fa pensare ad un possibile passo falso con il Cile, apparso inconsistente soprattutto in fase di possesso. Ipotizziamo un successo netto dell’Albiceleste, che dovrebbe tenere anche la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Cile-Argentina

CILE (4-2-3-1): Bravo; Isla, Lichnovsky, Díaz, Suazo; Echeverria, Pulgar; Dávila, Alexis Sánchez, Brereton Diaz; Vargas.

ARGENTINA (4-3-3): Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Acuna; De Paul, Lo Celso, Mac Allister; Di Maria, Messi, Julián Álvarez.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2

