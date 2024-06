Scommesse, vacanze prenotate con sei over: colpo da 4mila euro

Scommesse, in questo modo ha fatto il colpo che gli permette di prenotare le vacanze. Sei over pronosticati per una cifra superiore ai 4 mila euro

Sei partite e una notte insonne per il colpo piazzato. Non agli Europei, ma andando a vedere gli altri campionati che si stanno giocando in questi giorni. Non solo in Europa – nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di vincite con il torneo lituano, ad esempio – ma anche dall’altra parte del mondo. Ed è una schedina giocata tra Brasile e Uruguay questa volta ad essere assoluta protagonista.

La giocata è stata piazzata sul sito di PlanetWin365, ed è sottolineata come la vincita del giorno. E no, non potrebbe essere altrimenti visto l’importo della somma portata a casa: parliamo di 4.174,19 euro. Che sono tantissimi soldi. Sì, a dire il vero anche l’importo della scommessa non è stato irrisorio. L’utente in questione infatti ha deciso di investire su questa schedina la bellezza di 248euro. Anche in questo caso parliamo di una cifra importante, e se la sottolineiamo è per dire che non è giusto giocare così tanto. La fortuna, in questi casi, passa una sola volta nella vita.

Scommesse, ecco la schedina vincente

Detto questo, adesso andiamo a vedere nel dettaglio la schedina vincente che sì, ha fatto quasi sicuramente prenotare le vacanze al fortunato se fino al momento non lo aveva già fatto. Magari un viaggio proprio in Brasile, visto che quattro eventi sui sei scelti erano proprio di quel campionato. La schedina è stata molto semplice: sei over.

Tre partite pronosticate over 1,5, che avevano comunque un’importante quota visto che due gol a partita, soprattutto da quelle parti, arrivano sempre. Una gara invece era over 2,5. E poi a salire. Visto che il derby Wanderes Montevideo contro River Plate Montevideo era stato pronosticato con un over 3,5. E infine, in mezzo, una sfida giocata a 3,5. Tanti gol per tantissimi soldi. Anche se, lo ripetiamo, non giocate mai cifre così importanti perché in questo caso il gioco diventa qualcosa di diverso e non più uno spasso o un divertimento. Diventa qualcosa di difficile controllo e come sappiamo, purtroppo, potrebbe anche diventare una malattia. E non è una cosa bella per niente.