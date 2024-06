Berrettini, che stoccata: il messaggio viaggia sui social

Berrettini, frecciatina in piena regola per il campione romano: se ne sono accorti tutti, il messaggio viaggia alla velocità della luce.

I detrattori sostengono che le due sconfitte finora subite sull’erba siano emblematiche del fatto che non tornerà mai più agli antichi fasti e che il suo talento è stato sopravvalutato. Chi in lui ci ha sempre creduto preferisce non dare troppa corda ai risultati e concentrarsi, di contro, su ciò che di buono ha mostrato prima a Stoccarda, poi ad Halle.

Perché non avrà vinto alcun titolo, è vero, ma Matteo Berrettini c’è, è affamato e questo non lo si può negare. Lui stesso si è detto soddisfatto delle sue prestazioni e anche un po’ sorpreso, per la verità. Non si aspettava, in effetti, dopo l’ennesimo stop, di tornare in campo e di poter essere così competitivo sin da subito. Ci sperava, ma non credeva, forse, di essere in grado di stupire gli appassionati ancora una volta.

Ecco perché i riflettori, ora che Wimbledon è all’orizzonte, sono di nuovo ed inevitabilmente accesi su di lui. Perfino i bookmaker lo indicano come potenziale sesto favorito per la vittoria del terzo Slam stagionale, a riprova del fatto che sull’erba il romano è sempre un osso duro che fa paura a tutti. E che, mai come adesso, non essendo testa di serie potrebbe potenzialmente essere una mina vagante nel tabellone principale.

aaa

Matteo dovrebbe arrivare all’All England Club in queste ore. Nel pomeriggio di lunedì ha postato uno scatto un po’ criptico ed è stato possibile evincere da esso che il campione capitolino si trovava a bordo di un aereo, probabilmente in viaggio per Londra.

In primo piano, nella foto, c’è però un fumetto. Una tavola che porta l’inconfondibile marchio di fabbrica di Zerocalcare, attraverso il quale, evidentemente, Berrettini ha voluto lanciare un messaggio ben preciso a qualcuno. Non sappiamo a chi, non abbiamo idea di cosa intendesse comunicare, ma resta il fatto che la sua fotografia non è parsa assolutamente casuale, anzi. Pare, bensì, una stoccata in piena regola, della serie “chi ha orecchie per intendere, intenda”.

“Il senso di colpa non te lo spiega nessuno”, c’è scritto a margine della splendida illustrazione che Matteo ha postato in rete e attraverso la quale ha dato l’impressione di volersi riferire a qualcosa in particolare. Che si tratti di un’ammissione, appunto, di colpe, o che stia puntando lui il dito contro qualcuno?