Superenalotto, 10 milioni extra: la fortuna si fa in quattro

Superenalotto, il mese di giugno finisce decisamente col botto: 10 milioni extra sono piovuti sul Bel Paese in maniera del tutto inaspettata.

Giocare d’estate conviene. E no, non lo dicono la scienza o la statistica. Lo dice, bensì, il Superenalotto, il gioco più amato di sempre dagli italiani, che in occasione della bella stagione ha ben pensato di tirare fuori dal cilindro una bellissima sorpresa direttamente indirizzata ai suoi fedelissimi. O a quanti, magari, vorranno tentare la fortuna solo per una volta, nella speranza di confermare la regola relativa alla cosiddetta fortuna del principiante.

Iniziamo col dire che sarà un’estate di fuoco per chi confida di imbattersi nella dea bendata. Questo perché Superenalotto Superstar ha deciso di proporre, nell’entusiasmo generale, la speciale iniziativa dal nome Un’estate a mille. Che cosa significa? Molto semplicemente, vuol dire che i giocatori avranno 1000 chance in più di vincere, rispetto al solito, e che in palio ci saranno 10 milioni di euro extra, che esulano dal jackpot attualmente in palio con le estrazioni classiche.

Il concorso non è a sé stante, nel senso che i 1000 premi previsti dal regolamento saranno dispensati in concomitanza con 4 delle estrazioni in programma nel mese di giugno. I giocatori che tenteranno la fortuna nelle date che vi comunicheremo da qui a breve, riceveranno un codice univoco alfanumerico e potranno partecipare, con esso, all’iniziativa Un’estate a mille.

Superenalotto, 4 chance per vincere 10mila euro

Parteciparvi è gratis. La stringa in questione si ottiene automaticamente e non è prevista una spesa extra, dunque, per quanti intendano concorrere all’estrazione straordinaria. È richiesto solo che si giochi, in aggiunta ai 6 numeri, il Superstar, cosa che in molti sono già soliti, comunque, fare.

Le estrazioni speciale avverranno nelle giornate di martedì 25 giugno (concorso n.100), di giovedì 27 giugno (concorso n.101), di venerdì 28 giugno (concorso n.102) e di sabato 29 giugno (concorso n.103). Ad ogni appuntamento saranno abbinati 250 premi del valore di 10mila euro, che portano a quota 10 milioni di euro i premi speciali previsti dall’iniziativa di Superenalotto Superstar.

Quanto alle modalità di gioco, valgono le regole di sempre: si può tentare il tutto per tutto sia online che nei punti vendita autorizzati Sisal, all’interno dei quali troverete la scheda fisica speciale appositamente dedicata all’iniziativa e comprensiva di un barcode. Mancano poche ore, insomma, alla prima delle 4 chance a tua disposizione: incrocia le dita, al resto ci penserà, se lo vorrà, la dea bendata.