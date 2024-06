I pronostici di lunedì 24 giugno: Euro 2024 e Coppa America

I pronostici di lunedì 24 giugno, ci sono Albania-Spagna e Croazia-Italia di Euro 2024 e Colombia-Paraguay e Brasile-Costa Rica di Coppa America.

Scocca l’ora della verità a Euro 2024 per l’Italia di Spalletti: la qualificazione agli ottavi di finale come seconda in classifica arriverà in caso di vittoria o pareggio contro la Croazia, mentre una sconfitta potrebbe costare anche l’eliminazione a meno di non essere ripescata tra le migliori terze.

La Croazia ha deluso ancor più dell’Italia nelle prime due partite e a mancare sono stati soprattutto i senatori, in particolare Modric e Brozovic. Partita equilibrata in cui c’è da aspettarsi un maggior numero di gol nel secondo tempo: il pareggio servirebbe solo all’Italia e nel secondo tempo con qualsiasi risultato almeno una delle due sarà costretta a scoprirsi.

I pronostici sui tiri

Uno dei pochi in palla nella Croazia è apparso Kramaric, che potrebbe mettere in difficoltà la difesa azzurra. Nell’Italia Pellegrini dovrebbe mantenere il suo posto da titolare anche in caso di cambio modulo di Spalletti, confermando anche il suo ruolo di tiratore dei calci piazzati. Almeno due tiri probabili. Atteso turn over nella Spagna, troppo forte anche con le riserve per l’Albania: Ferran Torres, Joselu e Oyarzabal a mettersi in mostra.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Tempo con più gol: secondo in Croazia-Italia, Euro 2024, ore 21:00

Vincenti

Spagna (in Albania-Spagna, Euro 2024, ore 21:00)

(in Albania-Spagna, Euro 2024, ore 21:00) Colombia (in Colombia-Paraguay, Coppa America, ore 00:00)

(in Colombia-Paraguay, Coppa America, ore 00:00) Brasile (in Brasile-Costa Rica, Coppa America, ore 03:00)

Pronostici tiri totali plus

Kramaric almeno 2 (in Croazia-Italia, Euro 2024, ore 21:00)

(in Croazia-Italia, Euro 2024, ore 21:00) Pellegrini almeno 2 (in Croazia-Italia, Euro 2024, ore 21:00)

(in Croazia-Italia, Euro 2024, ore 21:00) Ferran Torres almeno 2 (in Albania-Spagna, Euro 2024, ore 21:00)

(in Albania-Spagna, Euro 2024, ore 21:00) Joselu almeno 2 (in Albania-Spagna, Euro 2024, ore 21:00)

(in Albania-Spagna, Euro 2024, ore 21:00) Oyarzabal almeno 2 (in Albania-Spagna, Euro 2024, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Albania-Spagna , Euro 2024, ore 21:00)

, Euro 2024, ore 21:00) Brasile-Costa Rica, Coppa America, ore 03:00)

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Croazia-Italia, Euro 2024, ore 21:00

Il “clamoroso”

• Pareggio in Croazia-Italia, Euro 2024, ore 21:00