Croazia-Italia, Euro 2024: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostici

Croazia-Italia è una partita della terza giornata della fase a gironi di Euro 2024 e si gioca lunedì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Se la striminzita – ma tutto sommato convincente – vittoria all’esordio contro l’Albania era stata un’importante iniezione di fiducia per la truppa di Luciano Spalletti, la sconcertante prestazione offerta dall’Italia nella seconda giornata contro la Spagna è stato un bagno di realtà che ha fatto crollare, improvvisamente, gran parte delle certezze degli azzurri. Che avranno sì perso “solamente” 1-0 ma dopo essere stati surclassati dalla Roja su tutti i piani: quello del gioco, quello tattico, della personalità e dell’atletismo.

L’autogol di Calafiori ad inizio ripresa è stata la naturale e logica conseguenza di un dominio assoluto da parte della squadra di Luis De La Fuente, che non ha dilagato soltanto perché si è trovata di fronte un miracoloso Donnarumma, autore di cinque-sei parate decisive. Indubbiamente una brutta botta per il commissario tecnico azzurro e per i suoi uomini, apparsi nettamente inferiori rispetto ad una delle principali candidate al titolo. L’Italia, adesso, non dovrà commettere l’errore di sgretolarsi: contro la Croazia, a Lipsia, c’è in ballo la qualificazione agli ottavi di finale. Gli azzurri, a quota 3 punti nel gruppo B, passeranno come secondi anche pareggiando, mentre un’eventuale sconfitta ci farebbe scivolare al terzo posto (potremmo essere ripescati tra le migliori terze) ma a patto che l’Albania, nell’altro match, non faccia l’impresa contro la Spagna già qualificata. A quel punto l’Italia sarebbe quarta, e dunque eliminata da Euro 2024.

La Croazia finora è stata deludente e dopo la netta sconfitta (3-0) rimediata contro la Spagna nel primo turno della fase a gruppi, gli uomini di Zlatko Dalic hanno confermato i propri limiti anche contro l’Albania. Una volta rimontata la squadra di Sylvinho – passata in vantaggio nel primo tempo con Laci – grazie ad un’autorete e a un gol di Kramaric, i balcanici si sono fatti riacciuffare al quinto minuto di recupero da Gjasula.

Le ultime notizie sulle formazioni

Dalic dovrebbe confermare il 4-3-3 ma chi rischia di più il posto, se il commissario tecnico dovesse decidere di cambiare modulo, è l’ex interista Brozovic. A centrocampo sono sicuri del posto solamente gli altri veterani Modric e Kovacic, mentre nel tridente offensivo Sucic sembra essere in vantaggio su Majer: con lui dovrebbero giocare anche Petkovic e Pasalic. La difesa sarà composta da Juranovic, Sutalo, Erlic e Gvardiol.

Cambia anche Spalletti rispetto alla gara con la Spagna. Retegui in attacco rileverà un finora spento Scamacca, in regia invece Fagioli insidia Jorginho, reduce da una prestazione non positiva. Dimarco ha recuperato subito dopo un problema muscolare ma nel caso in cui non dovesse farcela è pronto Darmian. Barella verrà probabilmente avanzato sulla trequarti, con Cristante che prenderà il suo posto in mediana. Idea Cambiaso esterno alto a destra, con Chiesa che a quel punto si sposterebbe sull’altro lato.

Come vedere Croazia-Italia in diretta tv e streaming

La sfida tra Croazia e Italia è in programma lunedì alle 21:00 alla Red Bull Arena di Lipsia. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1 (canale numero 1 e 501 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito. Per gli abbonati Sky sarà possibile vedere Croazia-Italia su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Spalletti si aspetta una reazione importante dopo la disastrosa prestazione con la Spagna. L’Italia può giocare per due risultati su tre ma dovrà fare attenzione alla voglia di riscatto di una Croazia che darà il tutto per tutto per evitare l’eliminazione da quello che potrebbe essere l’ultimo grande torneo per diversi senatori. Ci aspettiamo un match equilibrato, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo, soprattutto se la parità dovesse persistere, la Croazia sarebbe costretta a scoprirsi ulteriormente per cercare la vittoria: motivo per cui immaginiamo che nella seconda frazione di gioco venga segnato il maggior numero di gol. Entrambe, ad ogni modo, dovrebbero segnare almeno una rete per parte. L’Italia, in definitiva, ha buone possibilità di evitare quantomeno la sconfitta.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.75 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il pareggio è quotato invece a 3.15 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ SNAI – Fino a 30 euro di bonus PIÙ INFO

– Fino a 30 euro di bonus LOTTOMATICA Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

Le probabili formazioni di Croazia-Italia

CROAZIA (4-3-3): Livaković; Stanišić, Šutalo, Erlić, Gvardiol; Modrić, Brozovic, Kovacic; Pašalić, Kramarić, Sučić.

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian; Cristante, Jorginho; Cambiaso, Barella, Chiesa; Retegui.

Croazia-Italia: chi vince? Croazia

Pareggio

Italia View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI