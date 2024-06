Apoteosi Juve, da Barcellona arriva un top assoluto a parametro zero

Calciomercato Juventus, il colpo grosso arriva dal Barcellona a parametro zero. Lo hanno scaricato e la partenza è quasi certa. Ecco la situazione

In attesa di ufficializzare Thiago Motta che sarà il prossimo allenatore della Juventus, il direttore dell’area tecnica Cristiano Giuntoli sta cercando di piazzare dei colpi di mercato che possano migliorare il terzo posto. Ovvio che l’obiettivo bianconero è quello di contendere lo scudetto all’Inter di Inzaghi, e per questo servono degli innesti.

Di nomi in questo periodo come abbiamo visto ne sono circolati tanti. Anche importanti che, però, devono arrivare con degli investimenti da parte del club che deve trovare anche quelle risorse economiche che servono per il colpo. L’accesso alla Champions League sotto questo aspetto può aiutare, ma Giuntoli a quanto pare non perde di vista nemmeno quelli che potrebbero essere i colpi a zero da piazzare nelle prossime settimane. E da Barcellona arriva una notizia che potrebbe far felice il dirigente della Juventus.

Calciomercato Juventus, si libera Sergi Roberto

Partiamo di Sergi Roberto, giocatore duttile del Barcellona, che ha un contratto in scadenza alla fine di questa stagione ed ha anche un’opzione di rinnovo. Ma nello spazio di poco tempo, anche per l’avvicendamento in panchina con l’avvento di Flick, si è passati – secondo El Mundo Deportivo – da una sicura permanenza alla possibilità di un addio in questa sessione di mercato.

Un uomo accostato alla Juventus anche in altri tempi e sul quale, si legge, ci potrebbe anche essere l’Inter di Marotta che senza spendere un euro sul mercato ha già preso Zielinski dal Napoli e Taremi dal Porto. Il classe 1992, quindi, a 32 anni e dopo una vita passata dentro il Barcellona, potrebbe cambiare aria e vista la sua esperienza non sarebbe male né per la Juventus né per l’Inter (anche se i nerazzurri appaiono dietro) averlo in rosa. Una pista, insomma, che è tutta da seguire.