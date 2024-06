Juve, la decisione è presa: sacrificato il bomber per il colpo

Juventus, ormai Giuntoli ha preso una decisione e ha deciso di sacrificare il bomber per il colpo in difesa. Lo danno in Serie A per fare contento Thiago Motta. La situazione

Sta facendo davvero le cose in grande la Juventus. Un Cristiano Giuntoli scatenato sul mercato che sta cercando di dare a Thiago Motta una vera e propria corazzata. Douglas Luiz è ormai bianconero, e a seguire potrebbe arrivare anche Koopmeiners e la ciliegina sulla torta potrebbe essere Thuram. Un centrocampo d’altri tempi.

Poi, c’è da dire, che qualche innesto Giuntoli lo potrebbe piazzare anche in difesa. La Juve ha un obiettivo ben chiaro in testa che porta il nome di Riccardo Calafiori, difensore del Bologna e della nazionale che Thiago Motta ha praticamente inventato come centrale. Gli emiliani chiedono 35milioni di euro e sul giocatore ci sono anche diverse squadre della Premier League. Ma in tutto questo il direttore dell’area sportiva della Juve ha una carta da giocare, un jolly che potrebbe piacere a Italiano – che lo voleva alla Fiorentina – per abbassare il costo del cash da versare per il cartellino.

Juventus, la mossa di Giuntoli

Il profilo che potrebbe essere inserito nell’operazione è quello di Moise Kean. Zero gol lo scorso anno, un mancato passaggio all’Atletico Madrid per dei problemi durante le visite mediche, e un ritorno mesto a Torino dove ha cercato di rendersi utile nel finale di stagione. Le cose non sono andate bene, questo è evidente, e una sua partenza più che nell’aria è quasi certa. E Giuntoli ha deciso insomma di sfruttare il suo cartellino per arrivare a quel giocatore che pare essere stato espressamente richiesto da Motta.

Ancora non c’è una trattativa reale. O per meglio dire non sono da segnalare sbocchi, però nelle prossime settimane, magari anche alla fine dell’Europeo che si sta svolgendo in Germania, potrebbe essere l’affondo bianconero con la pedina di scambio che potrebbe far andare tutto a dama. Sarebbe un altro innesto clamoroso per i piemontesi che si candiderebbero, senza dubbio, a contendere lo scudetto all’Inter.