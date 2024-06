Brasile-Costa Rica, Coppa America: streaming, probabili formazioni, pronostici

Brasile-Costa Rica è una partita valida per la prima giornata della fase a gironi della Coppa America e si gioca martedì alle 03:00 (ora italiana): statistiche, probabili formazioni, pronostici.

Tocca al Brasile di Dorival Junior scendere in campo nell’ultima partita della prima giornata della fase a gruppi della Coppa America 2024. La Seleçao, sorteggiata nel girone D, dovrà fare attenzione alla Colombia, ma neppure Paraguay e Costa Rica sono selezioni da prendere sottogamba. I primi avversari dei cinque volte campioni del mondo – nonché nove volte campioni continentali – saranno i centramericani, che partecipano a questo torneo per la sesta volta nella loro storia.

L’ultima Coppa America vinta dai verdeoro è quella del 2019. Da allora il Brasile ha collezionato alcune cocenti delusioni, tra cui la sconfitta in finale contro gli storici rivali dell’Argentina nel suo Maracana (2021) e l’eliminazione ai quarti nel Mondiale qatariota, avvenuta per mano delle Croazia. Dopo aver accarezzato il sogno di arruolare un top allenatore come Carlo Ancelotti, la federazione ha deciso di affidarsi all’esperto Dorival Jr., che nel corso della sua carriera ha lavorato esclusivamente in patria (la sua ultima esperienza è stata quella con il San Paolo). Il Brasile ha convinto a metà nelle ultime amichevoli: da marzo in poi ha battuto Inghilterra e Messico e pareggiato con Spagna e USA. Male, invece, nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali: in sei partite la Seleçao ha portato a casa solamente 7 punti, con l’Argentina capolista ne ha il doppio.

Cercherà di ben figurare la Costa Rica, guidata dal selezionatore argentino Gustavo Alfaro. Due vittorie su due per i Ticos nelle due gare giocate prima di partire per gli States, valide per le qualificazioni mondiali: tutto troppo facile contro St.Kitts and Nevis e contro Grenada, travolte rispettivamente con i risultati di 4-0 e 3-0.

Nel tridente verdeoro giocheranno i due fenomeni del Real Madrid, Vinicius e Rodrygo, ma anche l’attaccante del Barcellona Raphinha. A centrocampo c’è Paquetà, mentre la difesa sarà retta da Marquinhos e Militao. La Costa Rica, senza grandi nomi, punta ancora sul veterano Campbell, passato in Italia dal Frosinone.

Come vedere Brasile-Costa Rica in streaming

Brasile-Costa Rica è in programma martedì alle 03:00 al SoFi Stadium di Inglewood e sarà possibile seguirla in streaming sul sito mola.tv. Il servizio on-demand è riuscito ad accaparrarsi tutte le partite del massima competizione calcistica continentale. Per vedere i contenuti alla piattaforma è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile di 3,99 euro.

Il pronostico

Il Brasile dovrebbe aggiudicarsi senza problemi i primi tre punti in una gara in cui le reti complessive saranno almeno tre. C’è qualche dubbio sulla tenuta difensiva della Seleçao, che nelle ultime quattro gare è rimasta inviolata solo contro l’Inghilterra. Un gol del Costa Rica, insomma, non è utopia.

Comparazione quote

La combo “1+Over 2.5” è quotata a 1.40 su Goldbet e Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 2.40 su Goldbet e Lottomatica e 2.35 su Snai.

Le probabili formazioni di Brasile-Costa Rica

BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Militao, Wendell; Paquetà, Bruno Guimaraes, Douglas Luiz; Rodrygo, Vinicius Jr., Raphinha.

COSTA RICA (3-4-2-1): Sequeira; Cascante, Vargas, Calvo; Quiros, Galo, Aguilera, Mora; Campbell, Zamora; Contreras.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1

