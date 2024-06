Lotteria, vince 5 milioni senza neanche giocare: delirio a Milano

Lotteria degli scontrini, ti sembra assurdo che qualcuno possa aver vinto 5 milioni senza spendere un euro? Ecco come è stato possibile.

Qualcuno non ci ha mai creduto, qualcun altro continua a provarci nonostante la dea bendata non gli abbia mai rivolto le benché minime attenzioni. D’altronde è gratis e tentar, si sa, non nuoce mai. Se siamo qui a raccontarvi questa storia pazzesca, oltretutto, è proprio per dimostrare che vale sempre la pena provare.

Il protagonista di questo “racconto”, tutt’altro che di fantasia, arriva dal Bel Paese, più precisamente dalla città di Milano. Ed è legato a doppio filo ad un’iniziativa che il governo italiano aveva lanciato tre anni fa, a partire cioè dal mese di febbraio 2021, al chiaro scopo di incentivare i pagamenti elettronici e ridurre al minimo la circolazione di denaro contante. Se, in un primo momento, gli italiani sembravano avere accolto la notizia con un certo entusiasmo, si è smesso, poi, di parlarne.

Ciò nonostante, tantissime persone hanno continuato a giocare ogni volta che effettuavano un acquisto presso un qualunque punto vendita. Per partecipare alla Lotteria degli scontrini, infatti, è sufficiente esibire il proprio codice lotteria. Ogni scontrino, a patto che l’acquisto sia stato saldato con bancomat o carta di credito, genera un codice univoco che concorre, poi, alle varie estrazioni previste dal calendario dell’iniziativa.

Lotteria degli scontrini, va a Milano il ricchissimo premio annuale

Poco più di un mese fa, vi avevamo raccontato di come un abitante di Teramo si fosse accaparrato uno dei 10 maxi premi nazionali messi in palio con l’estrazione mensile, portando a casa 100mila euro a fronte di uno scontrino di soli 35 euro. La storia di oggi, però, è ancora più pazzesca, se possibile.

Qualcuno, a Milano, senza investire soldi nell’acquisto di Gratta e vinci e senza giocare alcuna combinazione a Lotto e Superenalotto, si è aggiudicato un premio che definirlo pazzesco non renderebbe l’idea. Incasserà 5 milioni perché il codice univoco legato al suo scontrino è stato pescato nell’ambito dell’estrazione annuale della Lotteria degli scontrini.

Il tutto, quindi, grazie al fatto che, al momento di pagare la spesa al supermercato, ha esibito il proprio codice e concorso per l’iniziativa promossa tre anni fa dal governo italiano. Fortuna sfacciata? Sicuramente sì, ma anche una buona dose di ostinazione, considerando che questo giocatore, a differenza di altri, non ha mai mollato la presa e ha continuato a credere, anzi, in questa speciale Lotteria. E la sua scelta ha pagato. Ha pagato in tutti i sensi.