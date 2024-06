Colombia-Paraguay, Coppa America: streaming, probabili formazioni, pronostici

Colombia-Paraguay è una partita valida per la prima giornata della fase a gironi della Coppa America e si gioca martedì alle 00:00 (ora italiana): statistiche, probabili formazioni, pronostici.

Se c’è un gruppo di ferro in quest’edizione della Coppa America è senza alcun dubbio quello D, in cui ci sono due tra le candidate alla vittoria finale, il favoritissimo Brasile ed un’outsider abbastanza credibile come la Colombia. Senza dimenticare, poi, la presenza di due selezioni insidiose come Paraguay e Costa Rica, che faranno il possibile per mettere i bastoni tra le ruote ai Cafeteros e alla Seleçao, in pole position per i primi due posti, gli unici che danno l’accesso alla fase ad eliminazione diretta.

La Colombia, guidata dall’argentino Nestor Lorenzo, è sbarcata negli States con la voglia di sorprendere: non perde addirittura da 23 partite e l’ultima sconfitta l’ha incassata nel febbraio 2022 contro l’Argentina. Comprendendo anche le amichevoli, Luis Diaz e compagni hanno inanellato pure 8 vittorie consecutive, due delle quali valide per le qualificazioni al Mondiale 2026. Nel girone eliminatorio i Cafeteros si stanno comportando egregiamente e dopo sei giornate hanno soltanto 3 punti in meno dell’Argentina prima della classe. I colombiani, che per l’occasione hanno rispolverato James Rodriguez – oggi al San Paolo, in Brasile – dovrebbero partire con il piede giusto nel match di Houston con il Paraguay. Anche la Albirroja è allenata da un argentino, Daniel Garnero, ma i bei tempi degli anni ’90 (in realtà anche i primi ’00) sono molto lontani. I biancorossi hanno vinto una sola partita nelle qualificazioni, tra l’altro riuscendo a segnare a malapena un gol. I giocatori più rappresentativi della selezione di Garnero sono Almiron (Newcastle) ed Enciso (Brighton).

Come vedere Colombia-Paraguay in streaming

Colombia-Paraguay è in programma martedì alle 00:00 all’NRG Stadium di Houston e sarà possibile seguirla in streaming sul sito mola.tv. Il servizio on-demand è riuscito ad accaparrarsi tutte le partite del massima competizione calcistica continentale. Per vedere i contenuti alla piattaforma è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile di 3,99 euro.

Il pronostico

La Colombia si è aggiudicata tre degli ultimi cinque testa a testa con il Paraguay, tutti terminati con meno di 3 gol complessivi. E questa sfida difficilmente farà eccezione. Colombia favorita per i tre punti.

Comparazione quote

La vittoria della Colombia è quotata a 1.73 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e 1.60 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ SNAI – Fino a 30 euro di bonus PIÙ INFO

– Fino a 30 euro di bonus LOTTOMATICA Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

Le probabili formazioni di Colombia-Paraguay

COLOMBIA (4-2-3-1): Ospina; S. Arias, Mina, Cuesta, Machado; Uribe, Lerma; J. Arias, Rodriguez, Diaz; Cordoba.

PARAGUAY (4-3-3): Coronel; Velazquez, Balbuena, Gomez, Alonso; Villasanti, Cubas, Almiron; Sosa, Bareiro, Enciso.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0