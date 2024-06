Gratta e Vinci, l’app per scoprire i tagliandi vincenti

Gratta e Vinci, ecco l’applicazione per scoprire quali realmente sono i tagliandi vincenti. Non fate come quell’uomo che pochi giorni fa ha letteralmente buttato mille euro

Pochi giorni fa vi abbiamo raccontato una storia dai due volti. In un bar a Perugia sono stati vinti due milioni di euro con un Gratta e Vinci che hanno fatto scattare la festa. E ovviamente i cronisti sono andati a sentire le voci degli avventori del locale.

Tutto bello, direte voi. E alla fine è così. Anche se, uno degli intervistati, ha regalato alle cronache un particolare decisamente importante. Alcuni giorni prima questa clamorosa vincita, una delle più importanti come potete immaginare, in un bar vicino a quello dove è successo il “fattaccio”, un altro uomo aveva letteralmente buttato un Gratta e Vinci, nemmeno grattandolo tutto, e aveva lasciato mille euro. Sì, perché qualcuno lo aveva ritrovato e quindi poi ha incassato la vincita. Insomma, basta un attimo di disattenzione per perdere un bel po’ di soldini.

Gratta e Vinci, scaricate l’applicazione

Ve ne abbiamo parlato già diverse volte, ma adesso è arrivato il momento di mettere di nuovo a fuoco l’attenzione su questa applicazione che vi potrebbe salvare la vita e che vi permette di essere sereni qualora non siete convinti che un tagliando non sia perdente. Basta scaricare sul vostro cellulare l’applicazione ufficiale dei Gratta e Vinci che vi permette, in maniera istantanea, di capire se il biglietto che avete tra le mani è vincente o meno.

In fondo ad ogni tagliando infatti c’è un codice a barre, l’applicazione vi permette di inquadrarla e immediatamente vi dice se avete vinto o meno. Facendo così, ma il gusto in questo caso si perde del tutto, non c’è nemmeno bisogno di grattare tutti i vostri numeri. Basta solo rendere visibile appunto il codice che vi abbiamo detto e il gioco è fatto.