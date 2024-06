Gratta e vinci, la terza volta è quella buona

Gratta e vinci, la regola del papà non sbaglia mai: la terza volta è quella che riserva maggiori soddisfazioni.

Che sia già accaduto o meno, non fa alcuna differenza. Scoprire che la dea bendata è passata a farci visita è sempre emozionante, indipendentemente dal fatto, appunto, che sia la prima, la seconda o la terza volta. Perché sì, potreste eventualmente non crederci, ma non è poi così raro che la fortuna baci ripetutamente la stessa persona.

Una donna americana, nei giorni scorsi, ha vinto 250mila euro dopo averne già vinti, qualche mese prima, altri 50mila. E gli Stati Uniti sembrano essere piuttosto fortunati sotto questo punto di vista, considerando che un altro uomo, residente stavolta in Arkansas, ha fatto in questa settimana una piacevolissima scoperta. Scoperta che ancora fatica, per la verità, a realizzare, tanto è parso strano, a lui in primis, che qualcosa di così bello e raro potesse essere accaduto.

Carter D., è questo il suo nome, si era fermato a fare benzina nella cittadina di Camden quando l’istinto gli ha suggerito di tentare la fortuna. All’interno del negozio ha acquistato un Gratta e vinci della serie Blast e ha scoperto, qualche minuto dopo, che presto sul suo conto corrente sarebbero atterrati dal nullo ben 50mila dollari.

Gratta e vinci, la regola del papà non sbaglia mai

Non è finita qui. L’epilogo della sua storia non è da rintracciarsi in questo avvenimento, ma è antecedente all’acquisto di questo tagliando. Nello scorso mese di novembre, con un’altra lotteria istantanea aveva vinto altri 10mila dollari, il che rende doppiamente sorprendente questo racconto da non credere.

Carter D. ha raccontato di aver optato per un biglietto della serie Blast perché colpito dalla sua grafica, il che rende esattamente la misura di quanto infallibile sia il suo istinto. Ed è proprio per questo motivo che il suo papà, giocatore abituale come lui, ha avvertito l’esigenza di dargli un consiglio preziosissimo.

“Gli ho detto che deve giocare ad uno (un Gratta e vinci, ndr) in cui il primo premio è un milione“. Queste le parole del papà che, col petto gonfio d’orgoglio, ha rivelato ai funzionari della lotteria che il suo “bambino” aveva fatto centro già in passato, a riprova del suo fiuto da vero segugio e del suo intuito per gli affari. E chissà che la prossima volta non saremo qui a raccontarvi per davvero che la terza volta, per lui, è stata quella migliore di tutti…