Gratta e Vinci la vacanza: qual è il tagliando più vincente

Gratta e Vinci la vacanza: ecco qual è il tagliando più vincente che vi potrebbe anche regalare un bel po’ di soldini per passare dei giorni in serenità in questa estate che si preannuncia torrida

C’è chi le vacanze le ha prenotate da tempo, magari cercando di sfruttare qualche sconto; c’è chi invece ancora non ci ha pensato, oppure vive fuori e tornerà a casa; c’è chi invece non se la può permettere, e sono tanti gli italiani che nei momenti di ferie rimarranno tra le proprie mura.

Ecco, riuscire a partire per molti potrebbe essere un vero e proprio sogno. E magari, un sogno, potrebbe anche essere quello di trovare i soldi per farlo. E come possono arrivare dei soldi inaspettati? Con un Gratta e Vinci ovviamente. Certo, lo ribadiamo, è sempre giusto, corretto, e fondamentale, giocare poco e farlo solamente per il gusto di provare a vincere perché non c’è nessuna certezza. Anzi, con il gioco d’azzardo, con qualunque gioco d’azzardo, si perde sempre. Quindi non esagerate. Detto questo, adesso, andiamo a vedere insieme quali sono i Gratta e Vinci da dieci euro che regalano agli utenti maggiori possibilità.

Gratta e Vinci, ecco i più vincenti da 10 euro

Eccovi, quindi, la classifica aggiornata dei Gratta e Vinci più vincenti da dieci euro. Quelli che, leggendo i dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, permettono di sognare qualcosa in più rispetto agli altri. Secondo voi è Il Miliardario, quello Mega, che costa appunto la somma che vi abbiamo detto? No, non è lui, perché questo tipo di tagliando permette di avere una vincita superiore al costo dello stesso ogni 7,21.

Allora direte voi, è il Nuovo 50X? No, non è nemmeno lui e qui andiamo oltre, visto che ce n’è uno vincente ogni 9,20. Un biglietto ogni 7,59 è invece la probabilità di vincita del Bonus tutto per tutto. E quindi qual è? Serviti: il Turbo Cash è il tagliando che permette di avere una vincita superiore ai 10euro ogni 6,17. Quindi, qualora voleste farvi una partita, da oggi in poi sapete quale comprare.