Gratta e vinci, con il jolly cambia tutto: giocata stravolta

Gratta e vinci, ha giocato il jolly e in un attimo tutto è cambiato: è passata da 3 a 30mila nel giro di qualche secondo.

Magari vi suonerà strano, vi sembrerà addirittura assurdo. Sappiate, però, che è tutto vero. Tante persone, anzi, tantissime, cadono ogni giorno in errore. Vuoi per disattenzione, vuoi perché la meccanica di gioco di alcuni biglietti è un tantino cervellotica, fatto sta che molti giocatori prendono, spesso e volentieri, dei granchi grossi così.

Come Samantha Faust, ad esempio, una donna di Dexter di cui sfrutteremo la storia per lanciarvi un messaggio ben preciso. Questa giocatrice dell’Iowa, nei giorni scorsi, si è recata in ricevitoria per fare quello che molti di noi fanno quando ne hanno voglia: comprare un Gratta e vinci. Ci ha pensato un po’ su, fino a che la grafica in stile cruciverba di uno dei tagliandi esposti nel punto vendita non l’ha colpita al punto da convincerla a puntare, fra tanti, proprio su quello lì.

Quello che è accaduto dopo potrete, probabilmente, immaginarlo. Vi basti sapere che Samantha è “ancora sotto shock” e che ancora oggi non riesce a riprendersi del tutto da quello che le è accaduto. E lo crediamo bene, che sia così, essendo la sua storia parecchio singolare, benché non del tutto unica nel suo genere.

Gratta e vinci, da 3 a 30mila in un soffio

Al momento di grattare il suo tagliando, la Faust ha commesso un errore parecchio comune. In preda all’eccitazione deve essere sfuggito qualche cavillo del regolamento, ragion per cui è caduta in errore mentre cercava di capire quanto effettivamente sarebbe finito nelle sue tasche.

La donna era convinta di aver vinto 3mila dollari ed era già contenta così. Qualche istante dopo, però, per essere sicura di non essere caduta in errore, ha scaricato l’app ufficiale della Lotteria e ha scansionato il suo biglietto. Ha scoperto, nel momento in cui ha “giocato” il jolly dell’app, che il destino le aveva riservato una sorpresa ben più grande di quella che credeva. Il suo premio ammontava a 30mila dollari e non a 3mila.

La sua storia ci dà il là, in definitiva, per sottolineare quanto sia importante, prima di cantare vittoria, effettuare sempre questa piccola e rapida operazione. Scansionare il Gratta e vinci seduta stante ci permette di non farci illusioni, ma anche di evitare di ridimensionare eccessivamente, come nel caso di Samantha, il proprio colpo di fortuna. Tanto vale scaricare subito l’apposita app, allora, e ricordarsi di usarla sempre quando si decide di tentare la fortuna.