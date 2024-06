Olanda-Francia, Euro 2024: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostici

Olanda-Francia è una partita della seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024 e si gioca venerdì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Tutto come previsto nel gruppo D, in cui all’orizzonte si staglia un avvincente duello tra le selezioni più forti, la Francia e l’Olanda. Sia i Bleus che gli Oranje hanno superato indenni il primo ostacolo: i transalpini, pur non brillando, hanno avuto ragione di una coriacea Austria (1-0); gli uomini di Ronald Koeman, invece, sono riusciti a piegare 2-1 una buona Polonia grazie ad una rete di Weghorst nel finale di gara.

L’Olanda ha offerto nel complesso una prestazione positiva. Il fatto di essere finiti sotto dopo un quarto d’ora non ha scalfito van Dijk e compagni, che hanno pareggiato quasi subito con l’attaccante del Liverpool Gakpo, tra i migliori in campo insieme a Depay, schierato come falso nove.

Solo un gran Szczesny, nella ripresa, ha impedito alla squadra di Koeman di prendere il largo: a completare la rimonta c’ha pensato il fromboliere dell’Hoffenheim, entrato a gara in corso ma spesso decisivo ogni volta che indossa la maglia della sua nazionale. Ancora più solida la prova della corazzata di Didier Deschamps, che oltre ai primi tre punti a Euro 2024 ha portato a casa il primo clean sheet del torneo, il terzo di fila se consideriamo anche le ultime amichevoli pre-Europeo con Lussemburgo e Canada. L’Austria si è confermata un brutto cliente ma alla fine è bastato un guizzo del campione (Mbappé) per far cadere il “castello” costruito del selezionatore austriaco Ralf Rangnick, favorendo l’autorete decisiva di Wober. Da rivedere la manovra offensiva ma in questo momento Deschamps è più preoccupato per le condizioni di Mbappé, che si è fratturato il naso e molto probabilmente salterà la partita con l’Olanda. L’ormai ex PSG disputerà i restanti match con una maschera protettiva.

Le ultime notizie sulle formazioni

Non sono previsti cambi nell’undici olandese. Koeman partirà di nuovo con Depay come terminale offensivo e con ogni probabilità assisteremo alla solita staffetta con Weghorst. Dietro all’attaccante dell’Atletico Madrid agiranno Gakpo e Xavi Simons, mentre a centrocampo sarà formato, oltre al milanista Reijnders, anche dall’ex Bologna Schouten e da Veerman. A difesa della porta di Verbruggen due veterani come de Vrij e van Dijk.

Mbappé farà di tutto per sedersi almeno in panchina ma è altamente improbabile che il futuro giocatore del Real Madrid possa subentrare. Ciò significa che Deschamps sarfà costretto a cambiare modulo, posizionando Dembélé e Griezmann alle spalle dell’unica punta Thuram, al momento favorito su Giroud. A centrocampo un trio composto dal rientrante Tchouaméni e da due pupilli del c.t., Kanté e Rabiot.

Come vedere Olanda-Francia in diretta tv e streaming

La sfida tra Olanda e Francia è in programma venerdì alle 21:00 alla Red Bull Arena di Lipsia. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1 (canale numero 1 e 501 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito. Per gli abbonati Sky sarà possibile vedere Olanda-Francia su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Olanda è riuscita ad evitare la sconfitta solamente in un’occasione negli ultimi 8 confronti con la Francia ed ha perso entrambe le sfide nelle qualificazioni ad Euro 2024 (4-0 all’andata e 1-2 al ritorno). Anche senza Mbappé la squadra di Deschamps ha sicuramente qualcosa in più: pur non brillando dal punto di vista del gioco, i Bleus dispongono di giocatori in grado di tirare il coniglio fuori dal cilindro da un momento all’altro. Non è da escludere, tuttavia, che anche l’Olanda riesca a trovare la via del gol.

Le probabili formazioni di Olanda-Francia

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, de Vrij, van Dijk, Aké; Reijnders, Schouten, Veerman; Xavi Simons, Depay, Gakpo.

FRANCIA (4-3-2-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernández; Tchouaméni, Kanté, Rabiot; Dembélé, Griezmann; Thuram.

L'Olanda riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

