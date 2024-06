Olanda-Francia: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Olanda-Francia, nel gruppo D va in scena un avvincente duello per il primo posto. Deschamps con il dubbio legato a Mbappé.

Nella Red Bull Arena di Lipsia va in scena una delle partite più attese della fase a gironi di Euro 2024, quella tra Olanda e Francia. Un duello per il primato nel gruppo D dopo che entrambe si sono aggiudicate il primo match, battendo di misura rispettivamente Polonia e Austria all’esordio ed ipotecando il passaggio alla fase ad eliminazione diretta.

Sia per la squadra di Didier Deschamps che per quella di Ronald Koeman non sono stati però due debutti, per così dire, “facili”. Les Bleus hanno avuto bisogno di un’autorete per sbloccare la sfida con i coriacei austriaci. Nel secondo tempo hanno fallito più volte il raddoppio, perdendo anche il loro capitano Mbappé a causa di una frattura al naso. Il futuro attaccante del Real Madrid potrebbe dunque non scendere in campo fino agli eventuali ottavi di finale e lo farà indossando una maschera protettiva: difficile, quasi impossibile, un suo impiego già a partire dalla gara di Lipsia. L’Olanda invece ha avuto ragione della Polonia, ribaltata grazie ai gol di Gakpo e Weghorst. Il fromboliere dell’Hoffenheim, entrato nella ripresa al posto di Depay, ha risolto un match che sembrava stregato per gli Oranje, fermati fino a quel momento da un suberbo Szczesny. Olanda e Francia si ritrovano di fronte a distanza di pochi mesi: nelle qualificazioni all’Europeo tedesco van Dijk e compagni non sono riusciti ad evitare la sconfitta né all’andata e né al ritorno contro la corazzata transalpina.

Olanda-Francia, Deschamps punta su Thuram

Per ovviare all’assenza di Mbappé – che sarà comunque in panchina – Deschamps dovrebbe cambiare modulo e passare al 4-3-2-1, con Dembéle e Griezmann alle spalle di Thuram.

L’attaccante dell’Inter partirà di nuovo dal 1′ ma in una posizione diversa rispetto alla gara con l’Austria, in cui ha giocato sostanzialmente da esterno alto a sinistra. Stavolta gli toccherà fare la punta centrale al posto dell’acciaccato Giroud e non è da escludere che riesca a trovare la via del gol. Per quanto riguarda i tiri in porta, un gettone per parte lo spenderemmo su Dembélé e Griezmann, che senza Mbappé si prenderanno qualche responsabilità in più. L’Olanda cercherà di essere più concreta ma i nomi sui cui punterà Koeman sono sempre quelli: Depay ci è sembrato molto ispirato e dovrebbe effettuare almeno un tiro verso la porta di Maignan; Gakpo è a caccia di conferme dopo il gol contro la Polonia e il gioiellino Xavi Simons con la sua qualità potrebbe creare grattacapi alla retroguardia francese. Prevediamo, infine, almeno una conclusione verso la porta da parte di difensori che hanno “licenza di attaccare” come Dumfries, Aké (pericoloso di testa) e Theo Hernandez. Le storie tese tra l’interista e il milanista potrebbero “condizionare” anche questa partita: ipotizziamo un cartellino giallo per entrambi.

