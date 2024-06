Gratta e Vinci, estate da ricordare: 100mila euro col “grande classico”

Gratta e Vinci, per la persona in questione sarà un’estate da ricordare. Ha vinto 100mila euro con il grande classico. Ecco i dettagli e dove la fortuna ha deciso di scendere in campo

Il grande classico, quello più amato, quello più conosciuto, quello che da quando è in circolazione ha regalato moltissimi sogni e continua a farlo. E la sensazione netta è che continuerà a farlo anche negli anni a venire. Insomma, avete capito che parliamo de Il Miliardario.

Il primo della serie, sì perché poi ce ne sono stati altri, quello che ha un valore commerciale di 5 euro sul mercato e che quindi oggettivamente per chi ha voglia di giocare un attimo cercando di dimenticare anche i pensieri quotidiani ha un costo accessibile. Stavolta la fortuna, così come riportato dal Quotidiano del Sud, ha deciso di affacciarsi in Calabria, precisamente a Castrolibero, centro in provincia di Cosenza.

Gratta e Vinci, 100mila euro con il Miliardario

Una vincita enorme. Non la più importante perché Il Miliardario come sappiamo mette in palio come premio massimo 500mila euro. Però a Cosenza sono stati vinti tantissimi soldi che sì, faranno passare un’estate diversa e anche una seconda parte d’anno diversa a chi è riuscito nel colpaccio. Centomila euro tondi tondi, una somma da capogiro che pochissime persone nel corso della propria vita riescono a vincere.

Il comune dell’hinterland cosentino quindi si è svegliato con una notizia clamorosa. Il tutto, si legge nella fonte citata in precedenza, è successo nel bar tabacchi “The Daily Bar” di Andrea Bruni. Non ci sono al momento notizie, poi, sull’identità del fortunato. Però c’è da dire una cosa: in paesini come questo ci si conosce tutti, quindi è assai possibile che venga fuori. Vedremo, intanto da parte nostra, di tutta la redazione de Ilveggente.it ovviamente, i migliori auguri per questo colpo che cambia decisamente la vita.