Estrazione Superenalotto 13 giugno 2024: vincite e quote

13 giugno 2024, l’estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 93. Ecco cosa è successo

Sono oltre 34 i milioni messi in palio dal concorso n. 93 del Superenalotto. Un jackpot invitante che non a caso ha intrigato non pochi aficionados, che hanno provato a sfidare la sorte per provare il colpo grosso e fare bottino pieno. Da poco conclusesi, le varie estrazioni del Lotto e del Superenalotto hanno già decretato i fortunati vincitori. Sulla base della ripartizione delle varie vincite, però, è ora necessario passare in rassegna non solo il numero dei “fortunati”, ma anche l’entità delle vincite che andranno loro destinate. Ecco il ragguaglio ufficiale:

Punti 6: Numero vincite , Quote

Punti 5+: Numero vincite , Quote

Punti 5: Numero vincite , Quote

Punti 4: Numero vincite , Quote

Punti 3: Numero vincite , Quote

Punti 2: Numero vincite , Quote

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite , Quote

Punti 5+SB: Numero vincite , Quote

Punti 5SS: Numero vincite , Quote

Punti 4SS: Numero vincite , Quote

Punti 3SS: Numero vincite , Quote

Punti 2SS: Numero vincite , Quote

Punti 1SS: Numero vincite , Quote

Punti 0SS: Numero vincite , Quote

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO:

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.