Lotto, UFFICIALE: premi più ricchi con il numero Oro

Lotto, adesso è UFFICIALE: cambia anche la schedina di uno dei giochi più amati dagli italiani. Solamente in questo modo si può davvero vincere molto di più

Lo diciamo a ragion veduta: il gioco del Lotto è sicuramente il gioco più amato dagli italiani. Nel corso degli anni ha regalato delle vincite enormi e non solo. Si è rinnovato il giusto rimanendo sempre il migliore. Il detto come un terno al lotto, che tutti noi nella vita abbiamo citato almeno una volta, è un segnale reale di quello che è nell’immaginario collettivo l’estrazione dei numeri.

Forse non ci sarebbe stato nemmeno bisogno visti i numeri che girano intorno al Lotto, ma l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha deciso di inserire, anche se per il momento si tratta di una formula sperimentale che dovrà essere confermata dopo i diciotto mesi di prova, una nuova formula, quella del Numero Oro. Ma andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta e che cosa regalerebbe questa soluzione.

Lotto, ecco il numero Oro

Il numero Oro, lo sappiamo, è già inserito nella schedina del Superenalotto. Adesso lo possiamo trovare anche in quella del Lotto. Ma come si gioca? Ecco spiegato il tutto. Lo stesso “è individuato tra i cinque numeri estratti del Gioco del Lotto e corrisponde sempre al quinto numero estratto per ciascuna delle 11 ruote”.

“La nuova opzione è possibile solo in abbinamento a una giocata al Gioco del Lotto ed esclusivamente per le sorti ambo, terno e quaterna. In caso di selezione di altre sorti o della modalità Lotto Più, l’opzione non può essere inclusa. Aggiungendo l’opzione si partecipa all’estrazione del Numero Oro sulle ruote giocate e il costo della giocata al Lotto raddoppia”. Anche per questa opzione è possibile giocare in abbonamento (quindi se volete fatelo, e noi vi consigliamo se siete giocatori abituali di farlo) perché vi potrebbe regalare ovviamente delle vincite maggiori, assai importanti, che come vi abbiamo fatto leggere in diverse circostanze possono davvero cambiare la vostra vita e quella della vostra famiglia.