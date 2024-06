Olanda-Islanda, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Olanda-Islanda è un’amichevole e si gioca lunedì alle ore 20:45: notizie, probabili formazioni, tv, statistiche, streaming e pronostici.

L’Olanda non ha corso particolari rischi nella prima amichevole di preparazione all’ormai imminente Europeo di Germania. Gli Oranje, dopo un primo tempo di studio, hanno dilagato nella ripresa, rifilando quattro reti al Canada (4-0), gol realizzati tutti da giocatori diversi (Depay, Frimpong, Weghorst e van Dijk).

Ronald Koeman, pur scegliendo una formazione sperimentale, ha avuto risposte importanti un po’ da tutti, sia dai titolari sia da quegli elementi che, al momento, non partirebbero dal 1′ nella partita d’esordio con la Polonia, in programma domenica prossima ad Amburgo. Un match che l’Olanda non può permettersi di sbagliare, se consideriamo che è capitata nello stesso girone della fortissima e favoritissima Francia, già sfidata durante le qualificazioni (due sconfitte su due contro Mbappé e compagni). Il commissario tecnico olandese, a tal proposito, nell’ultimo test prima di Euro 2024 con l’Islanda dovrebbe scegliere una formazione molto simile a quella che scenderà in campo tra meno di una settimana: spazio all’atalantino Koopmeiners a centrocampo, mentre il tridente d’attacco sarà composto da Frimpong, Gakpo e Depay. Gli scandinavi non parteciperanno all’Europeo – hanno perso la finale dei playoff contro l’Ucraina – ma sono reduci da una prestigiosa vittoria nell’amichevole con l’Inghilterra, espugnando un “tempio sacro” come Wembley grazie ad un gol di Thorsteinsson (0-1). Al “de Kuip” il c.t. Age Hareide confermerà verosimilmente la stessa formazione.

Il pronostico

L’Islanda non ha fatto da sparring partner contro l’Inghilterra e potrebbe rivelarsi un osso duro anche l’Olanda in un match in cui i gol non dovrebbero mancare: almeno tre quelli complessivi.

Le probabili formazioni di Olanda-Islanda

OLANDA (3-4-3): Verbruggen; Dumfries, van Dijk, Aké, van de Ven; Koopmeiners, Wijnaldum, Gravenberch; Frimpong, Gakpo, Depay.

ISLANDA (4-2-3-1): Valdimarsson; Bjarkason, Ingason, Gretarsson, Finnsson; Traustason, Gudmundsson; Anderson, Haraldsson, Thorsteinsson; A. Gudjohnsen.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1