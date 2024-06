Polonia-Turchia, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Polonia-Turchia è un’amichevole e si gioca lunedì alle ore 20:45: notizie, probabili formazioni, tv, statistiche, streaming e pronostici.

Uno dei risultati più sorprendenti usciti fuori dalle prime amichevoli di preparazione ad Euro 2024 è stata la vittoria, molto netta, della Polonia sull’Ucraina, uscita sconfitta 3-1 dal test di Varsavia. Un’importante iniezione di fiducia per la selezione guidata da Michal Probierz, che si avvicina all’Europeo tedesco con numerosi dubbi e poche certezze. Buone soprattutto le notizie arrivate dal fronte offensivo: tre gol nella prima mezz’ora (Walukiewicz, Zielinski e Romanczuk) per una squadra che nella finale playoff contro il Galles non era stata in grado, in 120 minuti, di tirare verso la porta avversaria.

Servirà maggiore coraggio anche nel match d’esordio con l’Olanda, in programma domenica prossima in quel di Amburgo. Un’eventuale sconfitta con gli olandesi potrebbe mettere subito spalle al muro Lewandowski e compagni, dal momento che nel loro raggruppamento ci sono anche Austria e Francia. Oltre all’attaccante del Barcellona (82 gol in totale con la sua nazionale), il c.t. polacco fa affidamento anche sugli “italiani” Szczesny e Zielinski, possibili protagonisti anche nell’amichevole con la Turchia, l’ultima prima del debutto ufficiale. Niente da fare invece per l’attaccante della Juventus Arek Milik, che si è infortunato e dovrà saltare l’Europeo. Di elementi che militano nel nostro campionato ce ne sono parecchi anche nella selezione allenata da Vincenzo Montella, reduce da una discreta prestazione proprio nel test con l’Italia, a Bologna, terminato con il risultato di 0-0.

La Turchia in Emilia non avrà brillato dal punto di vista offensivo ma i punti fermi del tecnico campano (Calhanoglu, Yildiz) hanno risposto presente e la difesa, che era apparsa un po’ fragile nelle amichevoli di marzo con Ungheria e Austria alla fine ha retto di fronte agli sporadici attacchi azzurri.

Come vedere Polonia-Turchia in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Polonia e Turchia è in programma lunedì alle 20:45 e si giocherà allo stadio PGE Narodowy di Varsavia, in Polonia. Verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

La Polonia vorrà dare continuità alla bella vittoria sull’Ucraina, ma anche la Turchia cerca conferme dopo il pari a reti bianche con l’Italia. Si profila un match equilibrato, in cui entrambe dovrebbero trovare la via del gol.

Il segno X nell'amichevole tra Polonia e Turchia è quotato a 25 su Goldbet, Snai e Lottomatica. Il segno "Gol" è quotato a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai.

Le probabili formazioni di Polonia-Turchia

POLONIA (3-4-3): Szczesny; Walukiewicz, Salamon, Kiwior; Skoras, Zielinski, Romanczuk, Grosicki; Buksa, Lewandowski, Szymanski.

TURCHIA (4-2-3-1): Bayindir; Celik, Demiral, Bardakci, Muldur; Calhanoglu, Ayhan; Guler, Yazici, Akturkoglu; Tosun.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1