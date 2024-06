Nuovo Gratta e vinci online: premi da urlo col gioco cult dell’estate 2024

Gratta e vinci, si amplia la gamma dei giochi online: questo costa pochissimo ed è già diventato il gioco dell’estate.

Si chiama come uno dei giochi più amati dell’estate ed è destinato, già solo per questo, ad essere amatissimo. Il suo nome è Ping Pong ed è il Gratta e vinci che è andato ad arricchire, nelle scorse ore, l’ampia gamma di tagliandi a disposizione dei giocatori che sperano di avere un incontro ravvicinato con la dea bendata.

Questa lotteria istantanea è disponibile in una duplice versione, il che la rende ancor più interessante. Si può giocare fisicamente, in ricevitoria, ma anche online, con un semplicissimo click. I grattini di questa serie nuova di zecca hanno un costo decisamente irrisorio: ciascuno di essi costa solo 50 centesimi, ma i premi in palio sono abbastanza interessanti. La vincita massima ammonta a 1000 euro, ma ce ne sono altri 7 in palio: il giocatore può vincere 1, 5, 10, 20, 50, 100 o 200 euro. Vale la pena tentare, insomma, considerato che l’investimento iniziale è davvero minimo.

I contenuti grafici e la meccanica di gioco di Ping Pong sono stati approvati, nei giorni scorsi, dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Si tratta di un Gratta e vinci piuttosto intuitivo che, dal punto di vista grafico, richiama per l’appunto il nome e l’essenza del gioco molto in voga sulle spiagge italiane e non solo.

Gratta e vinci online e non solo: i premi “rimbalzano” di qua e di là

In entrambe le versioni, due racchette da ping pong, una di colore rosso, l’altra di colore blu, celeranno i simboli che potrebbero regalare una bella vincita a qualche giocatore del Bel Paese.

L’importo del premio si trova sotto il simbolo “€”; se si trovano, sotto le racchette, due simboli uguali, si ha diritto all’importo scovato sotto la grafica riportante il simbolo dell’euro. Online funziona alla stessa maniera, sebbene l’interfaccia di gioco sia ovviamente più dinamica e dunque accattivante. Delle scritte, come Stai vincendo o Scopri subito, accompagneranno il giocatore in questo percorso, al termine del quale, almeno si spera, potrebbe portare a casa una discreta sommetta.

Per giocare online, sarà necessario visitare il sito del concessionario, ma anche tramite l’apposita app: in tal caso, per poter grattare virtualmente i simboletti, si dovrà possedere uno smartphone touch screen. Non resta che tentare la fortuna, a questo punto, e sperare che le due racchette con cui ci si diletta durante la pausa estiva possano portare fortuna ai temerari che decideranno di sfidare la sorte e tenteranno di avere un incontro tête-à-tête con la dea bendata.