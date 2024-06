Zverev-Alcaraz, finale Roland Garros: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Zverev-Alcaraz è la finale dell’edizione 2024 del Roland Garros: notizie, statistiche, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Nell’ultimo atto del Roland Garros ’24 Alexander Zverev avrà il non facile compito di smentire chi ritiene che la vera finale di questo Slam parigino sia stata, in realtà, la semifinale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, in cui a spuntarla è stato lo spagnolo dopo 5 entusiasmanti set (2-6 6-3 3-6 6-4 6-3) ed oltre quattro ore di gioco.

Guardando ai precedenti, tuttavia, ci si accorge che il giovane tennista murciano, che mette nel mirino il terzo Major in carriera (ha già vinto US Open e Wimbledon), ha spesso sofferto i potenti colpi del tedesco, insidioso soprattutto con il servizio. Non è un caso che Sascha sia addirittura in vantaggio con l’attuale numero 3 al mondo (5-4 i testa a testa), battuto sia sulla terra rossa che sul veloce. Zverev si è rivelato un osso duro per Carlito soprattutto negli Slam: escludendo la sconfitta, netta, rimediata all’ultimo US Open – con il tedesco in ogni caso stanchissimo per via della maratona con Sinner nel match precedente – il nativo di Amburgo ha avuto la meglio sia al Roland Garros 2022 che agli Australian Open dello scorso gennaio. Combattuto anche il testa a testa più recente, vinto da Alcaraz sul cemento di Indian Wells (in 3 set).

Il tedesco è solidissimo

Zverev è ormai tornato ai livelli pre-infortunio – nel 2022 si strappò i legamenti della caviglia proprio a Parigi – e si prepara a giocare la sua seconda finale Slam (nel 2020 fu sconfitto da Thiem allo US Open).

Il tedesco è in gran forma e l’aveva dimostrato anche due settimane fa tornando a vincere un Masters 1000 a Roma. Nella capitale francese è apparso molto solido, arrivando a rischiare qualcosa solamente contro Griekspoor e Rune – entrambi l’hanno costretto al quinto set – rispettivamente nel terzo turno e negli ottavi.

Successivamente ha liquidato senza problemi l’australiano de Minaur ed infine, in semifinale, ha approfittato di un Ruud non al 100%, piegandolo in 4 set. Alcaraz, al contrario, è cresciuto partita dopo partita, mettendosi alle spalle l’infortunio che l’aveva costretto a saltare gli Internazionali d’Italia. Contro il grande rivale, nel penultimo atto del torneo, si è rivista la miglior versione del murciano, che rispetto a Sinner ha giocato meglio i punti più importanti della sfida, comunque molto dispendiosa dal punto di vista delle energie.

Dove vedere Zverev-Alcaraz in diretta tv e streaming