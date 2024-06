Francia-Canada, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Francia-Canada è un’amichevole e si gioca domenica alle ore 21:15: notizie, probabili formazioni, tv, statistiche, streaming e pronostici.

Seconda amichevole pre-Europeo per la Francia vicecampione del mondo e favorita indiscussa nella rassegna continentale che sta per aprire i battenti. Il selezionatore Didier Deschamps, come accade ormai da qualche anno alla vigilia di un grande appuntamento, ha l’imbarazzo della scelta potendo contare su una lunghissima lista di giocatori da convocare.

Il commissario tecnico dei Bleus anche stavolta ha deciso di puntare sui punti fermi (Theo Hernandez, Rabiot, Kanté, Giroud, Mbappé, tanto per citare i più noti), lasciando a casa, oltre all’infortunato Lucas Hernandez, i vari Kamara, Diaby, Olise, Yoro, Gusto e Guendouzi, nonostante quest’anno abbiano fatto bene coi rispettivi club. L’obiettivo della Francia, dicevamo, è tornare a vincere un Europeo, titolo che manca dall’edizione 2000, quando il famoso golden gol di Trezeguet spezzò i sogni di gloria dell’Italia. Mbappé e compagni non sono capitati in un girone di ferro ma Polonia, Austria e soprattutto Olanda – già affrontata nelle qualificazioni – meritano il massimo rispetto. Deschamps, dopo aver schierato numerose seconde linee contro il Lussemburgo in settimana, nell’amichevole con il Canada dovrebbe mandare in campo una formazione più simile a quella che il prossimo 17 giugno debutterà a Dusseldorf contro gli austriaci.

Termina qui invece la tournée europea dei Canucks di Jesse Marsch, che dopo aver sfidato l’Olanda al de Kuip di Rotterdam si misureranno con una delle nazionali più forti al mondo. I nordamericani sono pronti a prendere parte alla quarantottesima edizione della Copa America: il 21 giugno, al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, li attende l’Argentina campione del mondo in carica.

Le probabili formazioni di Francia-Canada

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Konaté, Theo Hernandez; Rabiot, Kanté; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Thuram.

CANADA (4-4-2): St. Clair; Laryea, Miller, Cornelius, Davies; Buchanan, Eustaquio, Kone, Hoilett; David, Larin.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0

