I pronostici di domenica 9 giugno: amichevoli internazionali

I pronostici di domenica 9 giugno: ci sono delle amichevoli internazionali con impegnate Italia, Francia e Argentina.

Troppo brutta per essere vera, l’Italia di Spalletti vista in campo nella scorsa amichevole contro la Turchia. Ci si aspetta qualche miglioramento già nella sfida contro la Bosnia Erzegovina, avversario tra l’altro più abbordabile e che non parteciperà agli Europei in Germania.

Edin Dzeko, dopo essere rimasto in panchina a Newcastle nell’amichevole persa contro l’Inghilterra, guiderà il reparto avanzato della Bosnia, in coppia con Demirovic mentre saranno assenti gli altri big Kolasinac e Pjanic.

Pronostici altre partite

La Francia – tra le principali candidate alla vittoria degli Europei – non dovrebbe avere problemi a vincere contro il Canada, abbattuto dall’Olanda col risultato di 4-0 nei giorni scorsi.

In campo anche la Georgia di Kvaratskhelia in trasferta col Montenegro di Jovetic: gol in arrivo così come in Argentina-Ecuador, in programma nella notte italiana.

Pronostici: la scelta del Veggente

Italia segna tra 2 e 4 gol in Italia-Bosnia, Amichevole internazionale, ore 20:45

Vincenti

• Italia (in Italia-Bosnia, Amichevole internazionale, ore 20:45)

• Francia (in Francia-Canada, Amichevole internazionale, ore 21:15)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

• Francia-Canada, Amichevole internazionale, ore 21:15

• Argentina-Ecuador, Amichevole internazionale, ore 01:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

• Montenegro-Georgia, Amichevole internazionale, ore 18:00

• Slovacchia-Galles, Amichevole internazionale, ore 19:30

Il “clamoroso”

Pareggio (in Montenegro-Georgia, Amichevole internazionale, ore 18:00)