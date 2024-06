Addio Atletico e accordo con la Juve, Giuntoli lo prende con uno scambio

Addio Atletico e accordo con la Juve, il direttore sportivo bianconero Giuntoli sta provando ad esaudire le richieste di Thiago Motta.

Che Juventus sta “disegnando” Cristiano Giuntoli? Tra possibili affari low cost e sogni impossibili (?), il diesse bianconero proverà ad esaudire le richieste del prossimo allenatore della Vecchia Signora, Thiago Motta. Quella che sta nascendo, infatti, sarà una Juve completamente diversa.

L’idea di calcio del tecnico italobrasiliano è quasi opposta rispetto a quella del suo predecessore Massimiliano Allegri, motivo per cui l’attuale rosa necessita inevitabilmente di qualche ritocco. E non solo perché dal prossimo anno i bianconeri giocheranno tre competizioni e non più due com’è avvenuto quest’anno. Le voci riguardo ad una possibile cessione di Federico Chiesa, ad esempio, non sono infondate. La trattativa per il rinnovo dell’attaccante cresciuto nella Fiorentina stenta a decollare e Giuntoli potrebbe approfittarne per fare cassa e volgere il suo sguardo verso elementi più funzionali al gioco di Motta. L’ex allenatore del Bologna, che con ogni probabilità sarà ufficializzato nella prossima settimana, è stato molto chiaro in sede di trattativa con l’attuale responsabile dell’area tecnica della Juventus. Servono almeno due colpi importanti, in difesa e a centrocampo. Il sogno di Motta sarebbe portare con sé Riccardo Calafiori, esploso proprio sotto la sua guida, in Emilia, ed oggi tra i 26 convocati da Luciano Spalletti per l’Europeo.

Addio Atletico e accordo con la Juve, Greenwood più vicino

L’altro obiettivo di Motta è Teun Koopmeiners dell’Atalanta, profilo che in realtà la Juventus seguiva da un po’ di tempo, anche durante la gestione Allegri.

L’olandese ha fatto capire alla Dea di voler fare le valigie e la Signora proverà ad accontentarlo. E in attacco? A quanto pare Giuntoli ha deciso di fare all-in su Mason Greenwood, l’ala inglese del Manchester United che quest’anno ha vestito la maglia del Getafe, nella Liga spagnola. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Greenwood avrebbe già dato l’ok ai suoi agenti per imbastire una trattativa con la Juventus, ma non sarà semplice, per il club di via Druento, convincere i Red Devils, ancora indecisi su come muoversi. Il classe 2001 ha fatto registrare 10 gol e 6 assist, riuscendo finalmente ad esprimere le sue qualità. La Juventus tenterà di affondare il colpo ma la concorrenza è nutrita. Su Greenwood, infatti, ci sono anche Atletico Madrid e Borussia Dortmund, che faranno di tutto per anticipare i bianconeri. Chi la spunterà?