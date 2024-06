Italia-Bosnia, amichevole: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostici

Italia-Bosnia è un’amichevole e si gioca domenica alle 20:45: pronostici, statistiche, diretta tv in chiaro, probabili formazioni e streaming.

Nella prima amichevole di preparazione all’Europeo tedesco l’Italia di Luciano Spalletti non è andata al di là di uno scialbo 0-0 con la Turchia di Montella. Una partita soporifera, in cui sono stati soltanto in pochi a raggiungere la sufficienza e che alimenta pure qualche preoccupazione in vista dell’esordio con l’Albania al Signal Iduna Park di Dortmund.

Spalletti, ad ogni modo, ha preferito non fare drammi e si è comunque ritenuto soddisfatto della prestazione dei suoi uomini. “Non siamo stati brillantissimi ma abbiamo provato a fare qualcosa”, ha detto il selezionatore a fine gara. L’Italia è scesa in campo con una formazione sperimentale, senza l’infortunato Barella e con Retegui al posto di Scamacca in attacco: il modulo iniziale era il 4-2-3-1 ma nella seconda metà della ripresa si è rivista la difesa a tre che Spalletti aveva provato anche nelle amichevoli di marzo con Venezuela ed Ecuador. Insomma, c’è ancora da lavorare per arrivare preparati, sia dal punto di vista fisico sia da quello tattico, all’appuntamento con gli albanesi. L’ultimo test prima della partenza per la Germania è quello con la Bosnia, reduce da una netta sconfitta nell’amichevole di St. James’ Park con l’Inghilterra. Esordio da dimenticare per il nuovo commissartio tecnico Sergej Barbarez, che ha preso il posto di Savo Milosevic dopo l’eliminazione dal playoff di qualificazione ad Euro 2024 per mezzo dell’Ucraina.

Le ultime notizie sulle formazioni

Non è da escludere che Spalletti, contro la Bosnia, decida di riproporre la difesa a tre. Calafiori stavolta partirà dal 1′, insieme a Gatti e Buongiorno. In porta riecco Donnarumma, a centrocampo niente da fare per Barella, che rischia di non esserci neppure domenica prossima, Prenderà il suo posto l’altro nerazzurro Frattesi. Possibili chance per El Shaarawy e Folorunsho davanti infine ad affiancare il rientrante Scamacca sarà Raspadori.

Cambierà qualcosa anche Barbarez, ma per Edin Dzeko si prospetta una nuova panchina. Davanti, in coppia con Demirovic, giocherà Gigovic. Assenti gli altri big Kolasinac e Pjanic.

Come vedere Italia-Bosnia in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Italia e Bosnia è in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Castellani” di Empoli. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1. Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’app, mentre da pc basterà accedere al sito.

Il pronostico

L’Europeo è alle porte ed è per questo che ci aspettiamo un’Italia più pimpante e determinata nella sfida con la Bosnia: azzurri favoriti in una gara in cui dovrebbero segnare dai due ai quattro gol.

Le probabili formazioni di Italia-Bosnia

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Jorginho, El Shaarawy; Folorunsho, Raspadori; Scamacca.

BOSNIA (3-5-2): Vasilj; Ahmedhodzic, Katic, Radeljic; Bicakcic, Hajradinovic, Saric, Tahirovic, Gazibegovic; Gigovic, Demirovic.

La Bosnia riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-0