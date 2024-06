Tutto confermato: super colpo a zero, arriva Thiago Alcantara

Tutto confermato, il centrocampista spagnolo nato in Puglia ha le valigie in mano: presto si libererà a zero dal Liverpool.

Sono davvero numerosi i top club europei che ripartiranno con un nuovo allenatore la prossima stagione. Tra questi ci sono Bayern Monaco, Barcellona, Chelsea e Liverpool. Sì, i Reds dopo nove anni – e tanti trionfi – hanno salutato il loro condottiero Jurgen Klopp. Una decisione che il tecnico tedesco aveva preso da tempo e che ha comunicato a stagione in corso, attraverso un video rilasciato sui canali ufficiali del club.

L’ex allenatore del Borussia Dortmund, che ha riportato il Liverpool di nuovo sul tetto d’Europa e del mondo, ha probabilmente avvertito la sensazione che il suo ciclo fosse terminato. Non è ancora dato sapere se tornerà subito ad allenare ma ha più volte dichiarato che se deciderà di rituffarsi immediatamente in una nuova avventura di sicuro non lo farà in Premier League. Per i Reds, dunque, si è chiusa un’era. E a raccogliere l’eredità di Klopp toccherà al tecnico olandese Arne Slot, reduce da annate positive alla guida del Feyenoord, in Olanda. Si tratta in ogni caso di un allenatore che non ha mai allenato prima d’ora nel massimo campionato inglese: dovrà essere bravo ad adattarsi in fretta alla nuova realtà, consapevole che le pressioni non saranno le stesse di quelle che aveva in patria.

Tutto confermato: Thiago dice addio ai Reds, è ufficiale

Per quanto riguarda il mercato, nel frattempo, la società è già molto attiva. A tenere banco in questi giorni è il problema dei rinnovi. Sembrava che fosse destinato a fare le valigie ed invece, come ha riportato su X l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano, il portiere Adrian continuerà a vestire la maglia dei Reds. Una bella notizia per l’ex estremo difensore di Betis e West Ham.

Chi invece non rinnoverà e lascerà presto Liverpool è Thiago Alcantara, che andrà via insieme Joel Matip. Due veterani dell’era Klopp che si apprestano a dire addio. Il centrocampista spagnolo lo scorso aprile ha compiuto 33 anni e nelle ultime stagioni ha giocato con il contagocce per via dei continui infortuni. Non si sa ancora quale sarà il suo futuro ma resta il fatto che sono in tanti a seguirlo, pronti ad ingaggiarlo a parametro zero. Di certo arriverà qualche importante proposta dall’Arabia Saudita, anche se sulle sue tracce ci sarebbero diverse big italiane.