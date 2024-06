Ossessione Sinner: ce l’ha sempre in testa

Sinner ci pensa continuamente e quello che ha dichiarato ne è la dimostrazione: non ha nessun dubbio in merito.

Non faticheremo ad abituarci all’idea. Non vedevamo l’ora, d’altra parte, che Jannik Sinner salisse al primo posto del ranking Atp e desse il via a quella che speriamo possa essere una “monarchia” lunga e costellata di successi e soddisfazioni. Sarebbe stato più bello se fosse accaduto in altre circostanze, questo lo sa anche lui, ma tant’è: giacché ormai è successo, tanto vale godersi tutto ciò che verrà da questo momento in poi.

Tanto più che in ballo c’è ancora la possibilità che l’altoatesino vinca il secondo Slam. Jannik affronterà il suo amico-rivale Carlos Alcaraz nella giornata di venerdì e i giochi, di conseguenza, sono ancora aperti. Ed è su questa sfida, conoscendolo, più che sul traguardo raggiunto martedì, che si starà focalizzando il nativo di San Candido. Perché lui non è un tipo che si monta la testa o che ritiene di essere “arrivato”. Lui lotta, lotta sempre, non si culla mai. Vuole guadagnarsi tutto ciò che aspira a conquistare.

Avrà lottato, forse, anche per fare breccia nel cuore di Anna Kalinskaya, benché i dettagli relativi all’inizio della loro storia d’amore siano avvolti nel mistero. Tuttavia, alcune dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore dal nuovo numero 1 del mondo potrebbero averci fornito degli indizi piuttosto significativi sui “metodi” utilizzati da Jannik in ambito amoroso.

Sinner, “rosso” che passione: la ricetta perfetta

Tennis Channel, nelle scorse ore, ha intervistato alcuni dei campioni in gara al Roland Garros e rivolto loro delle domande insolite ma molto precise. Una di queste era: “Se avessi in programma una cena e cucinare spettasse a te, cosa prepareresti?”.

Only cook on the court 🤭 pic.twitter.com/VJPZOBmrFR — Tennis Channel (@TennisChannel) June 1, 2024



Molti dei tennisti interpellati, come la francese Caroline Garcia, hanno ammesso che preferirebbero andare al ristorante. Alcaraz farebbe qualcosa di semplice, ha detto, mentre è stato più specifico Taylor Fritz, che da bravo tennista sempre ligio al suo regime alimentare ha nominato il pollo, la bistecca e la pasta.

E poi è arrivato il turno di Jannik, che ha snocciolato una proposta dopo l’altra rivelando di avere le idee chiarissime in merito. E lasciando trapelare anche, se così la si può definire, una piccola ossessione. Sinner, che è figlio d’arte – il papà è uno chef – ha ammesso che nell’eventualità prospettata cucinerebbe, nell’ordine, o “la pasta al pomodoro, o qualcosa con il pomodoro”. “Semplicemente amo i pomodori”, ha subito aggiunto, nel caso in cui qualcuno non avesse ancora afferrato il concetto. Che abbia conquistata così la sua Anna? Con un piatto di pasta o con una caprese preparata a regola d’arte?