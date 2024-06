Gratta e Vinci, non solo il Miliardario: questi tagliandi non pagano

Gratta e Vinci, non solo il Miliardario: inutile perdere tempo, nessuno di questi biglietti ti renderà ricco.

Sembra non esserci davvero pace per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sono trascorsi pochi giorni appena dal furto che aveva costretto i funzionari dell’ADM, alla fine di maggio, ad annullare un grandissimo quantitativo di Gratta e vinci, eppure già ci risiamo. Ancora una volta, dei malviventi hanno rubato dei tagliandi e, per tutta risposta, è stato necessario ricorrere al solito provvedimento previsto in queste circostanze.

La maggior parte dei Gratta e vinci rubati stavolta appartiene alla fortunatissima serie Il Miliardario, che mette in palio, a fronte di una spesa di appena 5 euro, premi da capogiro. La vincita massima ammonta a mezzo milione di euro e c’è una possibilità su 6 milioni di beccare il grattino d’oro. Nel caso in cui non si becchino i 500mila euro, si può sempre puntare agli altri premi previsti dal regolamento: in ballo ci sono vincite da 300mila euro, 100mila, 10mila, 1000, 500, 200, 100, 50, 20, 15, 10 e 5.

Ma torniamo a noi. Tanti di questi Gratta e vinci sono stati rubati, motivo per il quali i biglietti della Lotteria istantanea oggetto di furto sono stati prontamente annullati. Chiunque sia in possesso di uno di essi non potrà reclamare, per ovvie ragioni, gli eventuali premi in essi contenuti.

Gratta e vinci annullati, i codici dei biglietti rubati

Non ci resta che scoprire, a questo punto, come identificare in autonomia i grattini nulli. Riporteremo qui di seguito l’elenco completo, comprensivo, leggendo da sinistra verso destra, di codice biglietto, nome lotteria istantanea, numero pacco e numero biglietto.

3038 Portafortuna Plus 1061920 da 000 – a 059

3042 Monetine Fortunate 951386 da 000 – a 149

3045 Il Miliardario 7968017 da 000 – a 059

3045 Il Miliardario 7968018 da 000 – a 059

3045 Il Miliardario 139029 da 000 – a 059

3045 Il Miliardario 139031 da 000 – a 059

3045 Il Miliardario 138205 da 000 – a 059

3046 Il Miliardario Mega 6008733 da 000 – a 029

3049 Numeri Fortunati 8059521 da 000 – a 049

3049 Numeri Fortunati 8059522 da 000 – a 049

3049 Numeri Fortunati 8059523 da 000 – a 049

3049 Numeri Fortunati 8059524 da 000 – a 049

3054 Nuovo Doppia Sfida 3613101 da 000 – a 059

3058 Crucijolly 3384683 da 000 – a 049

3058 Crucijolly 4046016 da 000 – a 049

3058 Crucijolly 4046676 da 000 – a 049

3063 Super Numerissimi 3500810 da 000 – a 029

3063 Super Numerissimi 3500811 da 000 – a 029

3063 Super Numerissimi 4253495 da 000 – a 029

3068 Vinci In Grande 2648691 da 000 – a 011

3072 New Tutto per Tutto 1150227 da 000 – a 049

3072 New Tutto per Tutto 1573776 da 000 – a 049

3073 New Bonus Tutto per Tutto 1228611 da 000 – a 029

3077 Nuovo 15X 361819 da 000 – a 049

3077 Nuovo 15X 361820 da 000 – a 049

3077 Nuovo 15X 361821 da 000 – a 049

3080 Doppia Sfida Small 292566 da 000 – a 049

3080 Doppia Sfida Small 292891 da 000 – a 049

3081 Doppia Sfida Classic 476124 da 000 – a 059

3082 Doppia Sfida Super 96663 da 000 – a 029

3082 Doppia Sfida Super 96664 da 000 – a 029

3082 Doppia Sfida Super 85175 da 000 – a 029

3087 Il Miliardario Maxi 2102699 da 000 – a 014

3087 Il Miliardario Maxi 2102700 da 000 – a 014

3087 Il Miliardario Maxi 2102701 da 000 – a 014

3087 Il Miliardario Maxi 2102702 da 000 – a 014

3087 Il Miliardario Maxi 2102703 da 000 – a 014

3315 Nuovo 100x 2262971 da 000 – a 014

3316 Nuovo 50x 1037453 da 000 – a 029

3316 Nuovo 50x 1676222 da 000 – a 029

3318 Nuovo 20x 870923 da 000 – a 029

3318 Nuovo 20x 870924 da 000 – a 029

3318 Nuovo 20x 1621852 da 000 – a 029

3318 Nuovo 20x 1621033 da 000 – a 029

3319 Numerissimi 654379 da 000 – a 059

3319 Numerissimi 1677683 da 000 – a 059

3319 Numerissimi 1677684 da 000 – a 059

3319 Numerissimi 1677295 da 000 – a 059;