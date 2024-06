Roland Garros Slam dell’amore: c’è l’anello, è ufficiale

Roland Garros, ai piedi della Tour Eiffel, nel giro di pochi giorni, ne sono successe di tutti i colori: c’è già l’anello, si sposano.

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya hanno monopolizzato l’attenzione dei media, per ovvie ragioni, nel corso di questo Roland Garros. L’azzurro ha deciso di vuotare il sacco proprio a Parigi e, da quel momento in poi, non si è parlato d’altro che della sua relazione con la splendida campionessa russa, un tempo fidanzata con l’australiano Nick Kyrgios.

Sebbene i riflettori, come detto, siano puntati su di loro, nella città dell’amore ne sono successe di tutti i colori. Tanto è vero che, nelle scorse ore, alcune foto hanno fatto il giro del web diventando subito virali. I piccioncini del momento sono stati scalzati da una coppia già ben rodata e di lungo corso che ha deciso, proprio nella capitale d’Oltralpe, di mettere il primo mattoncino e di iniziare a costruire una nuova vita insieme.

Sì, avete capito bene: c’è una coppia che ha appena ufficializzato le proprie nozze e il cui fidanzamento, almeno a giudicare dalle foto pubblicate sui social network, avrebbe avuto come cornice la città che sta ospitando, in questi giorni, il secondo Slam dell’anno, vale a dire il mitico Roland Garros. A dimostrazione del fatto che il romanticismo è nell’aria e che Cupido non ha scoccato le proprie frecce solo in direzione di Jannik e di Anna.

Roland Garros, notizia ufficiale: si sposano

La coppia che ha deciso di fare il grande passo ai piedi della Tour Eiffel è quella composta dal tennista argentino Diego Schwartzman e dalla sua storica dolce metà Eugenia De Martino. La proposta, stando alle poche ma esaustive righe scritte dalla ragazza, non sarebbe arrivata durante il Major, per la verità.

Portano come data il 24 aprile scorso, benché siano state postate solo qualche ora fa, ma sono state comunque scattate a Parigi, dove presumibilmente lui l’avrà chiesta in sposa. Una decisione, la loro, che arriva nel momento più “triste” della carriera di Schwartzman, che proprio qualche settimana fa ha annunciato la sua volontà di appendere la racchetta al chiodo e di uscire di scena. Non è riuscito a qualificarsi allo Slam francese e le sue lacrime, al pensiero che quella sarebbe stata la sua ultima volta nella capitale, avevano commosso tutti.

Fortuna, allora, che avrà qualcosa di cui gioire, adesso, il talentuoso argentino: “GRAZIE per avermi scelta, sono grata alla vita di averci fatti trovare, ti cercherei in questa e in tutte le altre. Ti amo”, ha scritto la ragazza annunciando la bella notizia sui social. Poco dopo, è arrivato anche un post di lui, corredato da un carosello di scatti super romantici: “Chiudo gli occhi per non svegliarmi. Che la vita possa continuare ad essere un sogno che si avvera”.