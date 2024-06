Estrazione Superenalotto 4 giugno 2024: tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 4 giugno 2024, vincite e quote: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 88

Sono 30,4 i milioni messi in palio dal montepremi odierno dell’estrazione del Superenalotto. Un jackpot niente male che non a caso sta solleticando quanti hanno provato anche negli ultimi minuti a pescare il jolly, facendosi inebriare dal tocco magico della dea bendata. Dopo avervi aggiornato sui numeri estratti sulle varie ruote, è giunto il momento di passare in rassegna le vincite e le quote che hanno caratterizzato la giornata odierna per capire se effettivamente l’estrazione sia stata o meno fortunato. Ecco tutti i dettagli:

Punti 6: Numero vincite 0 , Quote 0

Punti 5+: Numero vincite 1 , Quote € 551.141,37

Punti 5: Numero vincite 3 , Quote € 59.353,69

Punti 4: Numero vincite 432 , Quote € 505,96

Punti 3: Numero vincite 19.481 , Quote € 29,93

Punti 2: Numero vincite 316.461 , Quote € 5,35

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5+SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5SS: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 4SS: Numero vincite 3 , Quote € 50.596,00

Punti 3SS: Numero vincite 69 , Quote € 2.993,00

Punti 2SS: Numero vincite 1.474 , Quote € 100,00

Punti 1SS: Numero vincite 9.587 , Quote € 10,00

Punti 0SS: Numero vincite 21.464 , Quote € 5,00

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO: 75 4 28 41 61 18

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.