Gratta e vinci da 6 milioni: lo stanno provando tutti gratis

Gratta e vinci, vuoi sapere anche tu come si fa a provare gratis questo biglietto che promette un premio da 6 milioni? Ecco cosa devi sapere.

Sarebbe sciocco fossilizzarsi sempre sulla stessa serie, con l’immensa varietà di tagliandi che contraddistingue, oggi, l’enorme famiglia dei Gratta e vinci. Ci sono biglietti per tutti i gusti e per tutte le tasche, praticamente per qualunque esigenza. E poi si sa, le novità tirano sempre, tanto è vero che il nuovo grattino, che ha debuttato il 29 maggio scorso, ha già riscosso un successo clamoroso.

Ha un costo di 25 euro ma promette, a fronte di un investimento comunque abbastanza cospicuo, premi da capogiro. Si chiama Super Gold e la vincita massima, come da regolamento, ammonta, udite udite, a 6 milioni di euro. Il minimo è 40, ma nel mezzo ci sono molti altri premi intermedi molto “ghiotti”: si possono vincere 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 10000, 50000 e 100000 euro. 1 biglietto su 3,62 dà diritto ad uno fra questi premi, per cui vale decisamente la pena tentare.

Ma c’è un’altra ragione, per la verità, alla luce della quale riteniamo che ci sia ben più di un motivo per tentare la fortuna con questo Gratta e vinci nuovo di zecca. Lo si può acquistare sia fisicamente, in ricevitoria, che online, giocando dunque da remoto, sia in modalità desktop che attraverso l’app My Lotteries, cosa che lo rende a portata di click e, in quanto tale, comodissimo.

Con questo Gratta e vinci giochi gratis: chance irripetibile

C’è un motivo ben preciso, poi, se tutti, in questi primi giorni dal lancio, hanno deciso di provare Super Gold: lo si può fare gratis, il che rappresenta un’occasione davvero unica.

Super Gold dà la possibilità di provare il gioco in modalità demo, così che il giocatore possa avere contezza di come funzioni, in linea di massima, questo nuovo e promettente Gratta e vinci. Per approfittare di questa opportunità, non dovrai fare altro che cliccare su questo link; una volta atterrati nella pagina giusta, basterà cliccare, in basso a destra, sulla voce “Gratta il biglietto per la demo”.

A questo punto, la prova gratuita partirà in automatico. Non sarà necessario, come facilmente intuibile, investire del denaro reale, così come non si potrà riscuotere, ovviamente, l’eventuale premio cui il sistema ci darà diritto. Ad ogni modo, è gratis e divertente: ci sembra un’ottima ragione, pertanto, per provare. Poi, nel caso in cui Super Gold ci abbia incuriositi, potremo sempre recarci in ricevitoria oppure aprire un conto di gioco online – o sfruttare quello che già abbiamo – e giocare per provare a vincere. Stavolta, per davvero.