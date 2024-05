Il segreto è stato svelato: l’annuncio inchioda Sinner

Sinner, l’annuncio ufficiale ha messo il tennista altoatesino con le spalle al muro: il suo segreto è ora sulla bocca di tutti.

È stato tutto così veloce che dobbiamo ancora farci il callo e abituarci al fatto che il cuore di Jannik Sinner appartenga, adesso, alla tennista russa Anna Kalinskaya. Le prime voci di un avvicinamento fra i due risalgono al periodo che l’altoatesino ha trascorso ai piedi della Mole, mentre riceveva le cure per l’anca al J|Medical. A Torino c’era, non certo per caso, anche la sua bellissima collega. E qualcuno, complice un ottimo sesto senso, aveva già subodorato la stranezza di questa coincidenza.

Poi c’è stata la foto in cui si leggeva chiaramente il nome Anna sullo smartphone di Jannik, infine la paparazzata definitiva a Parigi. I due piccioncini erano a cena insieme e, a quel punto, non c’è stato più bisogno di prove. Ci ha pensato Sinner in persona, ad ogni modo, a fugare qualsivoglia dubbio residuo in merito a quelle che, fino a qualche giorno fa, erano solo delle semplici indiscrezioni.

In conferenza stampa, dopo la partita valida per il primo turno del Roland Garros, ha vuotato il sacco e ammesso di stare insieme alla sua collega di nazionalità russa. Ha dissuaso i giornalisti dal fare ulteriori domande, ribadendo ancora una volta la sua voglia di riservatezza, ma ci ha pensato la sua nuova fiamma a rivelare qualche altro succosissimo particolare.

Sinner, la Kalinskaya vuota il sacco: qualcosa non quadra

Anna ha svelato, incalzata dalla stampa, un segreto tutt’altro che irrilevante. “Abbiamo iniziato a comunicare quest’anno – queste le parole della Kalinskaya in merito all’inizio della relazione con Jannik – Ma non vi dirò i dettagli”.

Ad inizio 2024, pare, quando il nativo di San Candido stava ancora, presumibilmente, con l’ex fidanzata Maria Braccini. Lei era a Miami nei giorni in cui l’Hard Rock Stadium ospitava il secondo atto del Sunshine Double, per cui, verosimilmente, sono stati insieme almeno fino alla fine di marzo. Possibile, è questo quello che tutti si stanno chiedendo sui social network, che Sinner abbia iniziato a sentire Anna mentre al suo fianco c’era ancora Maria?

Mettiamoci l’anima in pace, perché conoscendo Jannik non ne sapremo mai di più. A meno che, s’intende, non sia la Braccini stessa a farsi viva e a raccontare la sua verità, ipotesi in cui in tanti confidano. Molti utenti auspicano che, come Ilary Blasi, possa “vendicarsi” e spifferare ogni dettaglio, anche quelli eventualmente scomodi, così da farsi giustizia da sé.