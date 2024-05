Roland Garros, i pronostici sui match di venerdì 31 maggio: in campo Sinner e Arnaldi

Roland Garros, si parte con il terzo turno a Parigi: tocca ai tennisti sorteggiati nella parte bassa del tabellone. Pronostici.

Né l’americano Eubanks né il veterano francese Gasquet sono riusciti ad impensierire il numero due al mondo Jannik Sinner, sul velluto nei primi due turni del Roland Garros 2024. L’azzurro sembra essersi messo alle spalle i momenti difficili degli ultimi due mesi, in cui ha dovuto fare i conti un fastidioso problema all’anca che non gli ha permesso di partecipare agli Internazionali d’Italia.

La terra rossa non sarà la sua superficie preferita ma il suo livello è salito vertiginosamente anche sul mattone tritato ed ha tutto per arrivare fino in fondo. Nel terzo turno se la vedrà con il russo Pavel Kotov, affrontato lo scorso 29 aprile a Madrid. Si tratta di un giocatore in crescita costante, che sul rosso sta disputando una discreta stagione ed i miglioramente sono stati evidenti nei primi due turni contro due giocatori più esperti come Norrie e Wawrinka, battuti rispettivamente in cinque e quattro set. Nella capitale spagnola un mese fa, pur perdendo in due set (6-2 7-5), riuscì a creare qualche problema a Sinner con il suo dritto potente, anche se l’italiano era alle prese con il dolore all’anca. L’altoatesino dovrebbe risolvere la pratica in tre set ma potrebbe non filare tutto liscio come l’olio.

L’altro italiano sopravvissuto al secondo turno è Matteo Arnaldi: il ligure, numero 35 al mondo, si è “regalato” il numero 6 del ranking Andrey Rublev dopo aver fatto fuori due francesi, Fils e Muller. Arnaldi non ha mai avuto la meglio su un top 20 sulla terra rossa, tuttavia potrebbe rivelarsi una bella gatta da pelare per il russo, in ogni caso favorito per il passaggio del turno.

Hurkacz, occhio al talento di Shapovalov

Si profila un incontro avvincente tra Hubert Hurkacz e Denis Shapovalov. Il polacco sta giocando bene su questa superficie, come forse non aveva mai fatto prima, ma dovrà fare molta attenzione al talentuoso canadese, reduce da una appassionante maratona con l’americano Tiafoe, terminata dopo quattro set.

Il match meno “blasonato” di oggi è quello tra il francese Corentin Moutet e l’austriaco Sebastian Ofner. Per entrambi è una grande occasione per raggiungere il quarto turno in uno Slam: il francese parte favorito contro un giocatore che nel secondo turno è rimasto in campo per più di cinque ore, spuntandola al tie break dell’ultimo set sull’argentino Baez. L’americano Ben Shelton sta dimostrando di poter fare bene anche su superfici più lente e, nonostante abbia meno esperienza, può sorprendere il canadese Felix Auger-Aliassime in una gara che potrebbe tranquillamente terminare al quinto set. Nettamente favoriti, infine, Stefanos Tsitsipas e Carlos Alcaraz: il cinese Zhang e l’americano Korda venderanno però cara la pelle.

Roland Garros: possibili vincenti

Rublev in Rublev-Arnaldi

Hurkacz in Hurkacz-Shapovalov

Moutet in Moutet-Ofner

Shelton in Shelton-Auger Aliassime

Roland Garros, i pronostici sui games

Rublev-Arnaldi (over 36,5)

Kotov-Sinner (over 28,5)

Shelton-Auger Aliassime (over 40,5)

Zhang-Tsitsipas (over 33,5)

Korda-Alcaraz (over 32,5)