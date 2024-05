Al Hilal-Al Nassr è la finale dell’edizione 2023-24 della King’s Cup e si gioca venerdì alle 20:00: diretta tv, streaming, formazioni, pronostici.

L’appendice del calcio saudita, a pochi giorni dal termine di un campionato sdominato dall’Al-Hilal, è l’ultimo atto della King’s Cup, la più importante coppa nazionale. E a contendersela, manco a dirlo, sono le due squadre che sono arrivate rispettivamente al primo e al secondo posto in Saudi Pro League: i neocampioni dell’Al-Hilal e l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.

La finale della Coppa del Re dei Campioni – questa la dicitura ufficiale – è di fatto l’ennesimo derby stagionale tra i due club principali (nonché più ricchi) di Riad, con CR7 e compagni che sognano una sorta di rivincita per non restare a digiuno di titoli. L’Al-Nassr è riuscito ad avere la meglio sui cugini solamente in un’occasione: eravamo in pieno agosto e i gialloblù la spuntarono ai supplementari (1-2) nel match valido per la finale dell’Arab Cup, torneo che va in scena ogni anno prima del campionato vero e proprio. Poi solo vittorie dell’Al-Hilal, ad eccezione del pareggio (1-1) maturato nello scontro diretto dello scorso 17 maggio, quando la truppa guidata dal portoghese Jorge Jesus si era già laureata campione d’Arabia Saudita. Nonostante la sua squadra sia arrivata a -12 dal primo posto, Ronaldo ha fatto registrare i soliti numeri impressionanti.

Nell’ultima giornata il 5 volte pallone d’oro ha realizzato una doppietta nella partita con l’Al-Ittihad, terminata 4-2 per il club di Riad.

Sono 50 i gol stagionali totali segnati dall’ex attaccante di Real Madrid e Juventus, che nella finale della King’s Cup cercherà sicuramente di incrementare il bottino. Dall’altro lato invece c’è il serbo Aleksandar Mitrovic, un altro mattatore assoluto con 28 reti segnate in Saudi Pro League.

Come vedere Al Nassr-Al Ittihad in diretta tv e in streaming

La sfida tra Al-Hilal e Al-Nassr, valida per la finale di King’s Cup ed in programma venerdì alle 20:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Nessuna emittente italiana ha acquisito i diritti sulla competizione, neppure Sportitalia e La7 che quest’anno hanno trasmesso in chiaro i match del massimo campionato saudita.

Il pronostico

L’Al-Hilal ha chiuso il campionato da imbattuto, dimostrandosi quasi “ingiocabile” per gli avversari. Motivo per cui saranno gli uomini di Jorge Jesus a partire leggermente favoriti in una finale che, ad ogni modo, sembra “interessare” di più all’Al-Nassr: il rischio, infatti, è quello di farsi sfuggire l’ennesimo trofeo. Le emozioni, insomma, non dovrebbero mancare nella sfida di Gedda: match più aperto del previsto – non è da escludere un pareggio nei tempi regolamentari – e almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Al Hilal-Al Nassr

AL-HILAL (4-1-4-1): Al-Owais; Al-Breik, Koulibaly, Al-Tambakti, Renan Lodi; Kanno; Al-Qahtani, Al-Faraj, Al-Hamdan, Al-Dawsari; Al-Shehri.

AL-NASSR (4-1-4-1): Al-Ghannam; Boushal, Al-Amri, Al-Fatil, Qassem; Al-Sulaiheem; Mané, Al-Hassan, Al-Najei, Ghareeb, Cristiano Ronaldo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2