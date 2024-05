Juve d’assalto, subito un rinforzo in attacco: arriva gratis

Juve d’assalto, i bianconeri potrebbero mettere a segno uno dei primi colpi del mercato estivo: arriva a Torino a parametro zero.

La stagione non si è conclusa neanche da una settimana, eppure la Juventus è già concentrata sulla prossima. Nel quartier generale della Continassa sono già iniziate le grandi manovre in vista del mercato estivo, che aprirà i battenti tra circa un mese. Il primo obiettivo del responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli è in ogni caso quello di nominare il nuovo allenatore, colui che prenderà il posto dell’esonerato Massimiliano Allegri dopo il breve “interregno” di Paolo Montero, traghettatore nelle ultime due giornate di campionato.

Con ogni probabilità sarà Thiago Motta il tecnico che guiderà la Vecchia Signora nelle prossime tre stagioni. L’italo-brasiliano dopo l’ultimo turno di Serie A ha comunicato al Bologna la volontà di lasciare l’Emilia e di intraprendere una nuova avventura, convinto dalla proposta di Giuntoli di prendere le redini della Juventus e farla tornare grande. Motta alla guida dei felsinei ha raggiunto un risultato storico, riportando il Bologna dopo sessanta lunghi anni a disputare la massima competizione continentale, la Champions League. I rossoblù sono andati ben oltre le aspettative, chiudendo al quinto posto dietro alle due milanesi, la Juventus e l’Atalanta.

Juve d’assalto, Giuntoli fa sul serio per Cherubini

L’ex tecnico di Spezia e Bologna è determinato a fare bene anche a Torino, anche se avrà bisogno di una serie di giocatori adatti alla sua filosofia di gioco, per certi versi antitetica a quella di Allegri.

Per questo motivo Giuntoli farà di tutto per esaudire le sue richieste, facendo sempre attenzione a restare nei limiti di spesa che la società si è imposta da un anno a questa parte. La Juventus, ad ogni modo, è sempre molto attiva per quanto riguarda il mercato dei giovani, sui quali ha scelto di investire sin da quando nel 2018 ha varato il progetto della squadra B, che oggi milita in Serie C. I bianconeri avrebbero puntato un promettente calciatore della Roma, Luigi Cherubini, già “sondato” lo scorso inverno mentre andava in porto la cessione in prestito del classe 2005 Dean Huijsen ai giallorossi. All’epoca se ne parlò come possibile contropartita, oggi invece – come riporta il noto quotidiano sportivo Il Corriere dello Sport – le possibilità che approdi a Torino a parametro zero (è in scadenza di contratto) a quanto pare sono molto alte.