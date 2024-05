Roland Garros, tabellone femminile: notizie e pronostici venerdì 31 maggio

Roland Garros, l’azzurra Cocciaretto dovrà andare oltre i propri limiti contro la russa Samsonova. Tra le protagonista del day 6 anche Swiatek e Gauff.

L’azzurra Elisabetta Cocciaretto è riuscita nel suo intento e cioè difendere i punti conquistati lo scorso anno al Roland Garros, approdando con pieno merito al terzo turno. La tennista marchigiana ha prima eliminato la testa di serie numero 13 Haddad Maia grazie ad una strepitosa rimonta, poi si è imposta senza patemi sulla spagnola Bucsa, regolata 6-1 6-4. Due belle vittorie che non le bastano, in ogni caso, per partire favorita sulla russa Liudmila Samsonova, attuale numero 17 al mondo.

La nativa di Olenegorsk finora è stata travolgente, lasciando per strada soltanto cinque games nei primi turni: le sue “vittime” sono state la polacca Linette e l’americana Anisimova. La Cocciaretto venderà sicuramente cara la pelle, non avendo niente da perdere, ma la sensazione è che potrà poco di fronte alla potenza della russa ed alla sua abilità nel colpire dalla linea di fondo. Match più incerto invece quello tra la serba Olga Danilovic e la croata Donna Vekic, entrambe abili al servizio. La prima, partita dalle qualificazioni, nel secondo turno ha eliminato a sorpresa la più quotata Collins, vendicando la sconfitta patita un mese fa a Madrid. Strepitosa anche la prestazione della giocatrice di Osijek, che non ha lasciato scampo all’ucraina Kostyuk.

Tutto facile per Gauff e Swiatek?

Finalista a Parigi nel 2020, la statunitense Sofia Kenin due giorni fa ha liquidato in due set la padrona di casa Caroline Garcia, dimostrando di essere ancora un osso duro su questa superficie.

Nel terzo turno affronterà la danese Clara Tauson, reduce dall’impresa contro la lettone Ostapenko, abbattuta in tre set. Un’avversaria ostica, che tuttavia l’americana può disinnescare come ha fatto con la Garcia. Quarto turno alla portata per la russa Anastasia Potapova, in fiducia dopo i due successi senza alcuna sbavatura contro Rakhimova e Golubic: la cinese Wang finora se l’è cavata al terzo set nei match con Niemeier e Tomova ma la sua corsa dovrebbe terminare qui. Non correranno rischi neppure Coco Gauff e Iga Swiatek, due tra le principali favorite per la vittoria finale: la numero uno al mondo, dopo aver sofferto contro la Osaka, dovrebbe lasciare pochi games alla Bouzkova. Non ha brillato invece la campionessa in carica di Wimbledon Marketa Vondrousova: contro la sorpresa Paquet non avrà vita facile. Chiudiamo con la sfida forse più intrigante di oggi tra Leyla Fernandez e Ons Jabeur: la tunisina, come ha fatto qualche settimana fa a Madrid, la spunterà, magari di nuovo al terzo set.

Possibili vincenti

Samsonova in Samsonova-Cocciaretto

Kenin in Tauson-Kenin

Potapova in Potapova-Wang

Jabeur in Fernandez-Jabeur

Roland Garros, i pronostici sui games

Danilovic-Vekic (over 21,5)

Gauff-Yastremska (under 18,5)

Paquet-Vondrousova (over 18,5)

Swiatek-Bouzkova (under 17,5)