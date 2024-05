10eLotto, nove numeri per il colpaccio da 50mila euro

10eLotto, in settimana si sono verificate due vincite sensazionali: ecco quali sono le due regioni baciate dalla forrtuna.

Tra i giochi più in voga in questo momento c’è di sicuro il 10eLotto, sempre più gettonato soprattutto per via della sua immediatezza e per l’ampio ventaglio di proposte che offre agli utenti. Si tratta di un gioco moltiplicatore in cui si estraggono 20 numeri vincenti su 90: due di questi si aggiudicano il titolo di numeri oro. Il giocatore ha l’opportunità di selezionare da 1 a 10 numeri e può anche decidere quanti soldi puntare.

Si parte da un minimo di 2 euro a un massimo di 200. L’importo varia se si sceglie di aggiungere l’opzione del numero oro: in questo caso il costo della giocata raddoppia e addirittura triplica se opzioniamo il doppio oro. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti. Recentemente, poi, si è aggiunto il gioco opzionale Extra: il costo della giocata viene automaticamente raddoppiato e c’è la possibilità di partecipare ad una seconda estrazione di 15 numeri effettuata tra i rimanenti 70 numeri non estratti. E per quanto riguarda invece gli orari delle giocate? Ricordiamo che quelle online sono accettate tutti i giorni da mezzanotte alle 23:59. Il 10eLotto “chiude bottega” solamente nei giorni di concorso Lotto (martedì, giovedì e sabato) e dalle 19:30 alle 21:30.

10eLotto, la dea bendata ha fatto scalo a Rho

Tra le ultime vincite significative al 10eLotto non poteva passare inosservata quella verificatasi tre giorni fa a Rho, in provincia di Milano. Come riporta il sito Agimeg.it, un fortunato giocatore ha centrato un 9 da ben cinquantamila euro.

E il dettaglio più rilevante è che questa somma è riuscito ad intascarsela spendendo solamente due euro. Non è dato sapere, in questo caso, quali sono stati i numeri fortunati. Magari li avrà selezionati in modo casuale oppure potrebbero essere quelli che gioca sistematicamente da diverso tempo e che sono strettamente legati ad episodi e ricorrenze della propria vita, ad esempio la data di nascita o matrimoni ed altri tipi di eventi.

Sempre nove numeri, ma nell’estrazione Extra, hanno fruttato ben 40mila euro ad un utente di Ancona lunedì scorso. Come riporta il quotidiano il Resto del Carlino, c’ha pensato il figlio del titolare della tabaccheria ad avvisare l’uomo baciato dalla dea bendata, ignaro di tutto al momento della vincita.