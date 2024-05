Superenalotto, giugno da record: mille premi che non ti aspetti

Superenalotto, con l’estate alle porte scocca l’ora dell’iniziativa che farà piovere un sacco di soldi sul Bel Paese: quando e come si gioca.

Sarà un’estate straordinaria? Troppo presto per dirlo. Non è ancora scoccata neppure l’ora della bella stagione, per cui ogni previsione sarebbe prematura ed azzardata. Possiamo però dire per certo, quello sì, che il Superenalotto intende mettercela tutta, per renderla tale e per fare in modo che tantissime persone possano realizzare il sogno di vincere una bella somma al gioco più amato dagli italiani. E magari, perché no, di concedersi una bella vacanza.

È notizia di qualche ora fa, infatti, che Superenalotto Superstar riproporrà l’iniziativa speciale Un’estate a mille, che tanto successo sicuramente riscuoterà per i lauti premi che mette sul piatto. Ce ne sono 1000, spalmati su 4 estrazioni, ciascuno dei quali ammonta a 10mila euro. Il tutto per un totale di 10 milioni di euro che si apprestano a piovere, nel vero senso della parola, sul Bel Paese: con l’iniziativa in questione, pensate un po’, il gioco ha centrato il record per il più alto numero di premi che siano mai stati messi in palio nella storia dell’amatissimo Superenalotto.

Partecipare e tentare di vincere uno di questi premi sarà semplicissimo. Per ogni combinazione giocata nelle date relative ai 4 concorsi abbinati all’iniziativa, il giocatore riceverà un codice univoco alfanumerico. Questa stringa, per ottenere la quale non sarà necessario sborsare denaro aggiuntivo, permetterà di concorrere all’estrazione straordinaria.

Superenalotto, 10 milioni di euro per l’estate: sono 4 le date da cerchiare in rosso sul calendario

I 1000 premi saranno erogati in concomitanza delle 4 estrazioni che si svolgeranno, come da calendario, a partire dall’ultimo martedì di giugno. Si potrà provare a vincere 10mila euro, quindi, nelle giornate di martedì 25 giugno (concorso n.100), di giovedì 27 giugno (concorso n.101), di venerdì 28 giugno (concorso n.102) e di sabato 29 giugno (concorso n.103).

Per ogni estrazione si provvederà a sorteggiare 250 premi del valore di 10mila euro ciascuno, per un totale, come detto, di 10 milioni di euro in premi speciali. Non resta che capire, a questo punto, a partire da quando si potrà concorrere per Un’estate a mille. Lo si potrà fare, secondo le informazioni ufficiali, dal 31 maggio in poi, sia nei punti vendita autorizzati da Sisal che online, come al solito insomma

Sarà disponibile, allo scopo, una scheda speciale dedicata all’iniziativa e provvista di barcode: permetterà di giocare la combinazione che si desidera per uno o più concorsi speciali.