Lotto, subito ricco con 1 euro: quattro numeri per vincerne 62mila

Lotto, a volte basta puntare 1 solo euro, purché lo si faccia nel modo corretto, per vincere un sacco di soldi.

Nell’estrazione di giovedì 23 maggio la dea bendata si è data alla pazza gioia. Un terno fortunatissimo ha fruttato 45mila euro a Cividale, in provincia di Udine, ma quella alla quale abbiamo appena accennato non è stata la solita vincita degna di nota a ridosso del weekend. Ce n’è stata un’altra che, per certi versi, è ancor più eclatante di quella ha avuto come cornice lo splendido Friuli.

Dobbiamo spostarci un po’ più ad Ovest, cartina geografica alla mano, per scoprire in quale regione sia stata centrata la bella vincita della quale vogliamo riferirvi. Stavolta ci troviamo in Piemonte, più precisamente a Torino, che esattamente come Cividale è stata una delle città protagoniste indiscusse di questa tornata del Lotto. La dea bendata ha trovato il tempo di fare un salto anche ai piedi della Mole, portando con sé una bellissima sorpresa e, ne siamo sicuri, anche tanta gioia.

Sarà stato ben felice, il giocatore torinese che ha avuto un incontro faccia a faccia con la dea bendata, di scoprire che quello era il suo giorno fortunato. Come racconta Agimeg, l’aspirante Gastone in questione – non è dato sapere se si tratti di un uomo o di una donna, non avendo svelato la sua identità – pur spendendo pochissimo è riuscito nell’impresa, per nulla semplice, di portare a casa un bottino niente male.

Lotto, subito ricco con 1 euro sulla ruota di Napoli

Il giocatore in questione, a voler essere più specifici, ha puntato 1 euro soltanto sul gioco del Lotto, ignaro del fatto che quella monetina fosse il suo pass per la ricchezza.

Ha centrato una quaterna sulla ruota di Napoli, beccando i numeri 14, 21, 45 e 79. A fronte di una spesa irrisoria ha vinto una somma che non esiteremmo a definire stratosferica: per lui sarà pronto a giorni un assegno da 62mila euro e tutto si può dire tranne che il suo non sia stato un colpo di fortuna straordinario. Irripetibile, o forse no.

La sua vincita, ad ogni modo, è solo una delle tante che hanno contribuito a far sì che l’estrazione di giovedì 23 maggio fosse particolarmente ricca e generosa: in totale, il concorso ha elargito premi per 7,2 milioni di euro in tutta Italia. E non c’è da stupirsi, alla luce di questi numeri, che il Lotto continui ad essere uno dei giochi più popolari del Bel Paese: quale altro ti assicura così tanti soldi con così pochi numeri?