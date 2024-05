Saudi Pro League, i pronostici sulle partite di lunedì 27 maggio: ultima giornata

Saudi Pro League, finisce in archivio anche il massimo campionato saudita: quasi tutto da decidere in zona retrocessione.

Va in archivio anche la Saudi Pro League, il massimo campionato saudita, stravinto dall’Al-Hilal di Milinkovic-Savic e Mitrovic con con tre turni di anticipo. Trenta vittorie, tre pareggi e nessuna sconfitta per la squadra della capitale Riad, uno dei quattro club che la scorsa estate non hanno badato a spese acquistando diversi big dall’Europa. Nessuno è stato realmente in grado di contrastare lo strapotere degli uomini di Jorge Jesus, il cui obiettivo adesso è cercare di chiudere da imbattuti.

Nell’ultimo turno l’Al-Hilal andrà a caccia dell’ennesimo successo in casa dell’Al-Wehda, squadra ormai salva e che da inizio aprile in poi ha ottenuto a malapena una vittoria. Milinkovic-Savic e compagni faranno anche in modo di abbattere il muro dei 100 gol: finora ne hanno realizzati ben 99. Il match di cartello, nonostante non ci sia quasi più nulla in ballo, è quello tra Al-Nassr e Al-Ittihad, altri due club di proprietà del ricchissimo fondo PIF. La squadra di Cristiano Ronaldo si è dovuta accontentare del secondo posto, mentre i gialloneri, che la scorsa estate si erano rafforzati con gli arrivi di Benzema e Kanté, è stata un flop. L’Al-Ittihad oltre a non essere riuscito a difendere il titolo rischia di non arrivare neppure tra le prime quattro: in questo momento è quinto, a soli due punti dal sorprendente Al-Taawoun.

Nel mercato estivo sarà rivoluzione ma è improbabile che Benzema e compagni, che hanno vinto soltanto una delle ultime sei partite, facciano la voce grossa in casa della squadra di CR7, imbattuta da marzo in campionato. I gol, tuttavia, non dovrebbero mancare.

L’Al-Tai è costretto a vincere e sperare

Occhi puntati anche sulla lotta per non retrocedere, dove finora soltanto l’Al-Hazem fanalino di coda è sicuro di giocare nella serie cadetta l’anno prossimo.

Si tratta di un vero e proprio spareggio quello tra Al-Tai e Al-Okhdood, rispettivamente terzultima e penultima e separate da un solo punto. Nessuna delle due è padrona del proprio destino, in quanto devono sperare che almeno una delle due squadre che stanno davanti, Abha e Al-Riyadh, inciampino contro Al-Hazem e Al-Khaleej. Quello dell’Al-Tai, ad ogni modo, è stato un finale in crescendo – escludendo la sconfitta di una settimana fa con i campioni dell’Al-Hilal – e parte leggermente favorito nello scontro diretto con l’Al-Okhdood. Probabile pure un successo esterno dell’Al-Riyadh, che farà visita ad un avversario senza obiettivi. Match da almeno un gol per squadra, infine, quelli tra Al-Ahli e Al-Fayha e Al-Taawoun e Al-Ettifaq.

Saudi Pro League: probabili vincenti

Al Riyadh (in Al Khaleej-Al Riyadh, ore 20:00)

Al-Hilal (in Al Wehda-Al Hilal, ore 20:00)

Al Tai o pareggio (in Al Tai-Al Okhdood, ore 20:00)

Le partite da almeno un gol per squadra

Al Ahli-Al Fayha, ore 20:00

Al Taawoun-Al Ettifaq, ore 20:00

Al Tai-Al Okhdood, ore 20:00