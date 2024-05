I pronostici di lunedì 27 maggio: Saudi Pro League e Bundesliga

I pronostici di lunedì 27 maggio: c’è l’ultima giornata della Saudi Pro League e il ritorno dello spareggio di Bundesliga.

Questo lunedì si gioca l’ultima giornata della Saudi Pro League, campionato che da quest’anno ha visto aumentare la sua risonanza grazie all’arrivo di tanti campioni in primis Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese, migliore marcatore del campionato, non è però riuscito a vincere il titolo, conquistato con largo anticipo dall’Al Hilal di Koulibaly, Milinkovic-Savic e Mitrovic.

Gli ultimi novanta minuti saranno fondamentali in zona salvezza: oltre all’Al Hazm ci saranno altre due squadre retrocesse tra Al Akhdoud, Al Tai, Abha e Al Riyadh. L’Abha ha sulla carta l’impegno più facile sul campo dell’Al Hazm già retrocesso, anche l’Al Riyadh è padrone del suo destino e dovrà provare a battere l’Al Khaleej. Al Tai e Al Akhdoud si scontreranno invece tra loro in una sfida in cui il pareggio potrebbe condannare entrambe.

Pronostici altre partite

Nelle altre partite non ci sono particolari motivazioni di classifica e a prevalere potrebbero essere lo spettacolo: attesi gol a grappoli in Al Taawoun-Al Ettifaq, Al Nassr-Al Ittihad, Al Wehda-Al Hilal e Al Ahli-Al Fayha.

Si gioca pure il ritorno dello spareggio di Bundesliga: il Bochum è chiamato a una rimonta che avrebbe del clamoroso dopo la netta sconfitta per 3-0 dell’andata. Previsto un alto numero di gol.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno due gol segnati nel secondo tempo in Fortuna Dusseldorf-Bochum, Bundesliga, ore 20:30

Vincenti

• Abha (in Al Hazem-Abha, Saudi Pro League, ore 20:00)

• Al Riyadh (in Al Khaleej-Al Riyadh, Saudi Pro League, ore 20:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Al Ahli-Al Fayha, Saudi Pro League, ore 20:00

• Al Nassr-Al Ittihad, Saudi Pro League, ore 20:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Al Taawoun-Al Ettifaq, Saudi Pro League, ore 20:00

• Al Wehda-Al Hilal, Saudi Pro League, ore 20:00

Il “clamoroso”

Al Nassr vincente e almeno un gol per squadra (in Al Nassr-Al Ittihad, Saudi Pro League, ore 20:00)