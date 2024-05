Lotto, con 3 numeri puoi vincere 40mila euro

Lotto, basta centrare 3 numeri per mettere le mani su una cifra del genere: la fortuna arriverà a farti visita.

Qualche giorno fa, in provincia di Padova, più precisamente a Conselve, è accaduto qualcosa di assai insolito. Un uomo, che si era recato poco prima in una rivendita autorizzata per comprare un Gratta e vinci, una volta tornato a casa aveva scoperto di aver vinto mezzo milione di euro. Cosa che di per sé non sarebbe troppo inusuale, sebbene rara, se non fosse che, subito dopo, aveva chiamato il titolare dell’attività per chiedergli aiuto.

Non aveva idea di quale fosse la procedura da seguire per riscuotere il denaro, ragion per cui aveva pensato che il proprietario della tabaccheria potesse essere disposto, magari, a dargli una mano. Gli aveva consegnato il suo tagliando senza timore alcuno e poi si era fatto accompagnare in banca, una volta capito l’iter da seguire, per ritirare i 500mila euro. Aveva riposto in lui una fiducia che oggi è merce assai rara. Siamo così diffidenti nei confronti del prossimo da temere, anzi, che l’altro possa pugnalarci alla prima occasione utile.

Ed è questo, d’altra parte, il motivo per cui nessuno ammette ma di aver vinto al Gratta e vinci, al Superenalotto oppure al Lotto. I giocatori sono restii a farsene vanto, nel timore di diventare preda facile di qualche malintenzionato. Ecco spiegato, quindi, perché nessuno abbia la più pallida idea di chi sia il fortunello che, nei giorni scorsi, è stato baciato dalla fortuna ad Osimo, in provincia di Ancona.

Lotto, non servono grandi cose: per lui vincere è stato facile

“Non si è ancora presentato – ha detto il titolare della rivendita, nei pressi del Duomo, presso la quale l’uomo o la donna in questione si è recato a giocare la sua combinazione – ma gli auguriamo ogni bene. Potrebbe essere del posto“.

L’aspetto più sorprendente di questa vicenda non è, comunque, il fatto che sia in corso una vera e propria caccia all’uomo, sebbene sia chiaro che il Gastone di Osimo non si paleserà mai. A stupire è il fatto, semmai, che questa persona sia riuscita a portare a casa una gran bella somma spendendo pochissimo, come era accaduto ad un’altra persona qualche giorno fa.

Gli sono bastati 3 numeri, il 40, il 66 e il 27, giocati sulla ruota di Roma, per vincere poco meno di 40mila euro: nelle sue tasche ne sono finiti, per la precisione, 37mila 500, un gran bel terno da record che avrà fatto felice, di sicuro, l’aspirante fortunello di Osimo.