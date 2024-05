Lotto, quaterna da 81mila euro: numeri da capogiro

Lotto, avresti mai detto che una quaterna potesse fruttare tutti questi soldi? È tutto vero: numeri da non credere.

A Napoli ne stanno succedendo, nel bene e nel male, di tutti i colori. Due settimane fa, in una rivendita che si trova lungo la centralissima e sempre affollata via Toledo, una persona ha portato a casa una delle vincite più alte che siano mai state registrate nella storia del Superenalotto. Un colpo pari a 101 milioni di euro che ha lasciato a bocca asciutta tutti gli altri giocatori che, come quello che è poi stato baciato dalla dea bendata, avevano tentato la fortuna al gioco più amato dagli italiani.

La scia fortunata in Campania non si è limitata solo a quello stratosferico 6 da sogno. Anche sul fronte del Lotto e del 10eLotto, infatti, la splendida regione del Sud Italia ha fatto registrare dei successi niente male. Neanche il tempo di festeggiare la sestina vincente che già qualcun altro, nella città partenopea, stava stappando lo spumante per festeggiare in grande stile un altro bel trionfo. Non ha vinto una somma elevata come quella che è spettata al Gastone di via Toledo, ma di certo non si potrà lamentare.

Il giocatore in questione, infatti, a fronte di una spesa complessiva davvero esigua, pari ad 8 euro, è riuscito a portare a casa diverse decine di migliaia di euro. Ha realizzato una quaterna al mitico gioco del Lotto, nel corso dello scorso weekend, ed ha incassato, quindi, la bellezza di 81mila euro. Credete che sia finita qui? Vi sbagliate.

Lotto, quaterna da record: la dea bendata si aggira ancora a Napoli

Sempre a Napoli, un altro aspirante fortunello ha puntato sugli stessi numeri del giocatore di cui vi abbiamo appena raccontato: la differenza, sostanziale, consiste però nel fatto che lui ha puntato solo 1,50 euro, motivo per il quale la sua vincita complessiva è stata più bassa rispetto a quella di cui vi abbiamo riferito in precedenza.

In questo caso, il Lotto ha fruttato all’uomo in questione “solo” – si fa per dire – 11mila 400 euro. Un po’ più distante, a Macerata Campania, in provincia di Caserta, è stato realizzato un terno da 9mila euro sulla ruota di Cagliari. A Villaricca, invece, una puntata su tutte le ruote ha fatto registrare una quaterna da 6mila 475 euro.

Una schedina del 10eLotto costata appena un euro, a Casaluce, si è trasformata in una vincita da 20mila euro. Optando per la modalità frequente, che prevede un’estrazione ogni 5 minuti, a Trentola Ducenta è stato centrato, infine, un 4 da 18mila euro.